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Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции

Депутат: арест Ильи Шамратова говорит о хорошей работе полиции
В Законодательном собрании прокомментировали скандал с замглавы приморского УМВД
7 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: primorye24.ru

В Законодательном собрании Приморского края считают, что арест главного сыщика краевой полиции свидетельствует о хорошей работе правоохранительных органов. Такое мнение высказал депутат Джамбулат Текиев на полях совещания по подведению итогов работы краевого УВД сегодня, 14 февраля, во Владивостоке.

Председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморья Джамбулат Текиев прокомментировал арест Ильи Шамратова. Заместителя начальника краевого УВД и главного полицейского сыщика Приморского края арестовали 10 февраля. В минувший понедельник его поместили под стражу.

«То, что произошло, говорит о том, что наша полиция действительно хорошо работает. Ведь там задерживают подозреваемых, несмотря ни на что. Никакие звания не мешают совершению правосудия. Виновен Шамратов или нет – решать суду. Но я не считаю, что после этого ареста нужно начинать какие-то кадровые чистки. Мы ведь смотрим по общей обстановке с преступностью в крае», - рассказал Текиев корреспонденту РИА «Восток-Медиа». Как отметил депутат, сегодняшний отчёт руководителя приморской полиции Николая Афанасьева получился довольно позитивным. Статистика говорит о том, что преступлений в крае стало меньше. Вместе с тем народный избранник  считает, что в ближайшее время эта статистика может ухудшиться.

«Приморье – это приграничный, торговый регион. В связи с тем, что у нас сейчас реализуется проект Свободного порта, думаю, скоро у нас будет больше людей – в том числе иностранных граждан. А если растёт число людей, увеличивается и число преступлений. Мы сейчас думаем, как избежать подобных последствий», - пояснил Джамбулат Текиев.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня приморские полицейские подвели итоги работы за 2016 год. По словам руководителя УМВД Николая Афанасьева, уровень преступности в Приморье за 2016 год снизился на 17,4 %. Это выше, чем в среднем по России.

 
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