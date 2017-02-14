Семья из Находки получила подъёмник, оплаченный благотворителями

На этой неделе семья девочки с ограниченными возможностями, проживающая в Находке, получила лестничный подъёмник, который вскладчину купили горожане. РИА «Восток-Медиа» рассказывало об этой благотворительной акции: сбор средств на подъёмное оборудование стал чуть ли не первым подобным сбором в истории города, если учесть солидность искомой суммы. Деньги собирали полгода. И вот на днях долгожданный груз пришёл в Находку.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» руководитель центра защиты материнства «Колыбель» при Находкинской епархии Эльвира Паначева, накануне оборудование распаковали и опробовали, о чём мама прислала фотоотчёт в социальные сети благотворительного фонда «Забота». В ближайший четверг родные девочки покажут родителям детей с ограниченными возможностями, как благодаря подъёмнику меняется жизнь семьи. До сих пор 12-летнюю девочку на прогулку приходилось выносить на руках – а для её мамы и бабушки ноша с годами стала неподъёмной.