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Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста

Въезд в игорную зону "Приморье" сделают в виде Золотого моста
Скопировать новый символ Владивостока предложил гонконгский инвестор
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В интегрированном курорте «Приморье», расположенном на берегу Уссурийского залива, решено воплотить оригинальное дизайнерское решение: сделать въезд в форме Золотого моста. По задумке разработчиков, уменьшенная копия моста станет эффектным символом курорта, как ранее сам мост стал одним из популярнейших символов Владивостока.

Идея сделать въезд в виде моста была предложена АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с одним из инвесторов. Представляя концепцию, генеральный директор «Корпорации» Андрей Фоломеев отметил, что идейным вдохновителем также выступил Крэйг Баллантайн, исполнительный директор компании «Джи1Интертейнмент», инвесторы которой построили на территории курорта первый гостинично-развлекательный комплекс TigredeCristal.

«Золотой мост – это тот объект, который уже хорошо узнаваем по всему миру», – подчеркнул представитель гонконгского инвестора.

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский отметил, что концепцию уже одобрили эксперты и инвесторы. При этом у жителей и гостей Приморья есть возможность обратиться в департамент туризма Приморского края и внести свои предложения в проект.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что Золотой мост Владивостока уже завоевал право символизировать город на новой банкноте достоинством в 2000 рублей.

 
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