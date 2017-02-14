Англичане и японцы в течение двух недель будут изучать лёд в Приморье

Дальневосточный федеральный университет на острове Русском третий год подряд собирает иностранных студентов, чтобы они на практике смогли изучать морской лёд. Практические занятия начнутся у молодых учёных через 2 дня, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Во Владивостоке открылась третья Международная школа-семинар «Ice Mechanics». Занятия стартовали накануне на базе ДВФУ. В течение двух недель 30 студентов, молодых учёных и специалистов из России и зарубежных стран изучат свойства морского льда и механизмы его воздействия на инженерные сооружения. При этом в программе школы не только лекции, но и практические занятия.

Как рассказал директор Инженерной школы Александр Беккер, в этом году «Ледовая школа» на две трети состоит из иностранных участников — представителей Китая, Республики Корея, Норвегии, Великобритании, Японии.

«У нашей школы две ключевые задачи — образовательная и научная. С одной стороны, мы учим работать со льдом, лучше понимать его свойства — за этим к нам, в первую очередь, и едут иностранные участники. С другой стороны, мы проводим реальные исследования — моделируем процессы разрушения льда для дальнейшего проектирования морских инженерных сооружений», — отмечает Александр Беккер.

Ледовую школу открыли лекции преподавателей школы и главного специалиста по гидрометеорологии ООО «Роснефть-Шельф-Арктика» Анатолия Поломошнова. За трёхдневный курс участники узнают о классификации, физике и свойствах морского льда, его воздействии на морские сооружения — платформы, трубопроводы, суда, а также особенностях обустройства на шельфе месторождений по добыче нефти и газа.

На испытательный полигон в бухте Новик исследователи выйдут 16 февраля. В этом году они проведут в два раза больше экспериментов, чем в прошлом. В естественных условиях участники изучат свойства, структуру и неоднородность ледяного покрова.Также студенты впервые испытают лёд на анизотропность – способность проявлять различные свойства в разных направлениях.