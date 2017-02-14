На проспекте 100-летия Владивостока произошло три ДТП подряд

Автомобилистов Владивостока на проспекте 100-летия встретила крупная пробка. Затор был больше, чем обычно из-за нескольких ДТП, случившихся на этой магистрали, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, загруженность дорог Владивостока составила 5 баллов. Информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Пробки». Наиболее загруженными магистралями утром стали проспект 100-летия Владивостока в центр, которая получила 8 баллов и Русская улица к Выселковой с 7 баллами. Кроме этого, медленное движение наблюдалось на Светланской.

Почти два с половиной часа автомобилисты стояли на проспекте Красного Знамени. Двухкилометровая пробка растянулась от Шилкинской улицы до кольца инструментального завода.

От фабрики "Заря" до остановки «Молодёжная» также образовался длинный затор. В течение полутора часов машины двигались в четырёхкилометровой пробке на этом участке. Помимо множества автомобилей, движению мешали несколько аварий, случившихся на проспекте 100-летия. Так, одно ДТП произошло перед мостом на Второй речке со стороны автовокзала. Ещё две аварии зафиксированы ближе к остановке «Молодёжная» и в районе улицы Магнитогорская.







От Гоголевской развязки до парка Победы автолюбителям пришлось двигаться в течение часа. Столько же времени понадобилось горожанам, которые двигались по Золотому мосту от корпуса завода "Радиоприбор" до южного пилона.