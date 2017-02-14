Таможенники Приморья не дали вывезти в Китай боевые патроны

В Пограничном районе Приморья правоохранительные органы закончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчина пытался незаконно вывезти в Китай боевые патроны, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Следователь отдела МВД России по Пограничному району окончил расследование уголовного дела о контрабанде боеприпасов. По данным полицейских, в июне прошлого года 35-летний житель Уссурийска спрятал в кабине грузовика 203 патрона и пытался пересечь с ними государственную границу. Сотрудники таможни изъяли находку во время проверки в пункте пропуска «Пограничный».

Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами к гладкоствольному огнестрельному оружию. Следователь отдела полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу боеприпасов». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет с выплатой штрафа до одного миллиона рублей.

В рамках расследования стражам правопорядка удалось доказать причастность обвиняемого к совершению преступления.