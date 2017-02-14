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Приморские полицейские купили у браконьеров тигриную шкуру

Приморские полицейские купили у браконьеров тигриную шкуру
Охотники продавали трофей за 4 миллиона
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: 25.mvd.ru, animalbox.ru

В Приморье будут судить охотников, которые убили амурского тигра, сообщают РИА «Восток-Медиа». Они пытались продать шкуру краснокнижного животного за 4 миллиона рублей.

Полицейские Приморского края задержали нескольких жителей Дальнереченского района, которые в августе 2015 года убили тигра. Редкого хищника застрелили в районе села Малиново. Затем подозреваемые сняли с хищника шкуру и передали её посредникам для продажи. Охотничий трофей хранился в одном из гаражей Дальнереченска. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские решили провести контрольную закупку. «Подозреваемые продавали шкуру тигра за 4 миллиона рублей. Их задержали. При обыске у одного из мужчин обнаружили ружьё ИЖ. Предположительно, именно из него убили животное», - рассказала она. Работники межмуниципального отдела МВД «Дальнереченский» возбудили против фигурантов дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации».  


 

Стражи порядка оценили ущерб от браконьерской охоты почти в 2 миллиона рублей. Останки тигра направили в Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы для биологической экспертизы.


 

Работу полиции прокомментировали и в Дальневосточном филиале Центра «Амурский тигр». Его директор Сергей Арамилев поблагодарил работников МВД за доскональную проработку операции. «Изъятая шкура принадлежит молодой особи амурского тигра. Дальнереченский район является не самым благополучным по численности тигров. Очевидно, что во многом это происходит из-за браконьерства. Причём речь идёт о профессиональных и высококвалифицированных браконьерах. Состоявшееся задержание - это несомненный успех и серьёзный удар по незаконной охоте», - сообщил он.

 
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