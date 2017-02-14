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Приморский "Адмирал" попал под ярославский поезд

Приморский "Адмирал" попал под ярославский поезд
Это произошло в день рождения Ильи Спокойнова (Митькина)
только что
Спорт | Приморский край
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Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву» в день рождения генерального директора. «Моряки» пропустили от соперника 6 шайб, а ответить смогли только одной, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В матче с ярославской командой «Адмирал» оказался буквально раздавлен. Первую и единственную шайбу подопечные Александра Андриевского смогли забросить только во второй половине третьего периода. Её автором стал Денис Алексеев. У соперников отличились Александр Полунин, Якуб Накладал, Эмиль Галимов, Андрей Локтионов, Даниил Апальков и Павел Коледов.

Главный тренер команды Александр Андриевский после крупного поражения поздравил хозяев площадки с победой и признал, что все смотрят турнирную таблицу.

«Очки нужны и нам, и «Локомотиву», хотя мы решаем разные задачи: они за лучший посев борются, мы – за попадание в плей-офф. Всем очки нужны. Нам не удался первый период, немножко осторожно начали, много вольности позволяли сопернику. До четвертого гола более-менее сражались, но он нас придавил, надломил – после этого хозяев уже было не остановить. Впереди у нас две игры и нужно приложить все силы, чтобы попасть в плей-офф», - сказал наставник «сине-белых».

До конца регулярного чемпионата приморцам осталось провести всего две игры – против московского «Динамо» и подольского «Витязя». Однако после проигрыша «Локомотиву» подопечные Александра Андриевского с 82 очками всё ещё держатся за 7 строчку турнирной таблицы.

Примечательно, что как раз 13 февраля день рождения отмечал генеральный директор приморской команды Илья Спокойнов (Митькин). 

 
 
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