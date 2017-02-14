Некоторые владивостокцы останутся без света в День всех влюблённых

Специалисты МУПВ «ВПЭС» с 9 часов утра приступят к отключению электроэнергии в домах Владивостока. В зависимости от сложности работы горожанам придётся подождать от двух до восьми часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 февраля, с 9:00 до 17:00 продлятся плановые отключения электроэнергии в центре и других частях приморской столицы. Энергетики приводят полный список домов на следующих улицах и проспектах:

3 ключ: 1, 1Д, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 15, 42, 49;

5 ключ: 23, 25, 27, 29, 31, 31Б, 33, 33А, 42А, 44, 45, 46, 48, 48А, 48Б, 48Г, 48Г, 49, 50, 52, 54;

Адмирала Фокина: 1;

Айвазовского: 10;

Батарейная: 1;

Героев Хасана: 28;

Инженерный переулок: 14А;

Каплунова: 8;

Клевера: 3, 26;

Мурманская: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Нарвская: 6Б, 6В, 22, 24, 26, 28, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 53А;

Невельского: 1, 3;

Некрасовская: 74;

Никифорова: 42, 50, 54, 56;

Охотская: 3Г;

Садовое общество «Чайка»: 17, 17А, 18А, 19А, 20А, 52, 56, 59, 63, 64, 65, 66, 78, 80, 81, 87, 105;

Садовое общество «Энергетик»: 77;

Садовое общество «Юбилейное»: 32, 46, 47, 76, 80, 87, 91, 92, 95;

Садовое товарищество «Авангард»: 165;

Садовое товарищество «Водник»: 19;

Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;

Садовое товарищество «Зелёный угол»: 1, 16, 44, 110;

Садовое товарищество «Юбилей»: 21;

Садовое товарищество «Юбилейное – 2»: 12А;

Светланская: 167А, 169/171;

Тихвинская: 31, 42, 44, 46, 48, 50;

Шевченко: 21В, 21Е, 23, 25, 29, 29А, 31, 31А, 33, 33А, 35, 35А, 35В, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 44Б, 46, 46В, 48, 50, 54, 68, 68Б, 70, 72, 74, 76, 80, 82;

Шилкинская: 15, 19, 21.