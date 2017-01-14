Сегодня суббота, 14 января 2017 года, 21:15
"Амур" одержал самую крупную победу в сезоне
"Амур" одержал самую крупную победу в сезоне
Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"
Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"
Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
Павел Шугуров переезжает работать в другой город
Павел Шугуров переезжает работать в другой город
Хабаровское правительство назвало сумму на строительство дамб
Хабаровское правительство назвало сумму на строительство дамб
Регионы:


Популярное
сегодня, 17:41
Владивостокцы требуют отставки депутата Дмитрия Сулеева
сегодня, 16:11
Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
сегодня, 13:28
Владивостокские зрители выходят в слезах с нового фильма Кустурицы
сегодня, 11:01
Во Владивостоке впервые выступила Галина Босая
вчера, 23:16
СК РФ завёл уголовное дело из-за задержки скорой и смерти пациента
сегодня, 09:53
На Тихоокеанском флоте модернизировали плавучий госпиталь
сегодня, 13:00
Павел Шугуров переезжает работать в другой город
вчера, 23:10
Силуанов рассказал о причинах повышения стоимости водки в России
сегодня, 14:27
В Приморье активизировались зимние браконьеры
сегодня, 08:41
Владивостокцев бесплатно учат кататься на коньках

Обсуждаемое
сегодня, 17:41
17

Владивостокцы требуют отставки депутата Дмитрия Сулеева
вчера, 23:10
6

Силуанов рассказал о причинах повышения стоимости водки в России
сегодня, 13:00
5

Павел Шугуров переезжает работать в другой город
сегодня, 16:11
5

Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
сегодня, 11:01
3

Во Владивостоке впервые выступила Галина Босая
вчера, 23:13
1

В Новосибирске полицейскому дали 8 лет тюрьмы за убийство задержанного
сегодня, 08:41
Владивостокцев бесплатно учат кататься на коньках
сегодня, 09:00
"Адмирал" снова попытается обыграть непобедимых финских "шутов"
сегодня, 09:53
На Тихоокеанском флоте модернизировали плавучий госпиталь
вчера, 22:38
Между Сургутом и Салехардом авто врезалось в автокран
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 202



Система Orphus

Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"

Хет-трик Казакова привёл "Адмирал" к первой победе над "Йокеритом"
До этого "моряки" ни разу не выигрывали финских "шутов"
час назад
Спорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб впервые в истории существования обыграл финский «Йокерит». Подопечные Александра Андриевского одолели серьёзного соперника на домашней площадке со счётом 5:4, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Только что на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке завершилась настоящая борьба приморского клуба «Адмирал» и «шутов» из Хельсинки. «Морякам» наконец-то удалось преодолеть непобедимую команду – до сегодняшней победы «Йокерит» был единственным клубом в лиге, в матчах с которым «Адмирал» не заработал ни одного очка. Сегодняшняя историческая виктория пришлась на овертайм и принесла «сине-белым» только 2 очка.

Счёт матча открыли гости. Ворота «Адмирала» на старте первого периода распечатал Вилле Лаюнен. Не прошло и двух минут, как «моряки» смогли отыграться – первый гол оформил Виктор Александров. До конца первого периода приморцы увеличили разрыв – 2:1. Автором второй шайбы выступил Максим Казаков.

В начале второго временного отрезка отличился Джонатон Блум – 3:1. Через некоторое время «класс» показал снова Максим Казаков, оформивший дубль – 4:1. Однако финнам удалось отыграть одну шайбу за две секунды до второго перерыва – 4:2.

В третьем периоде гостям удалось сравнять счёт. Сначала оборону приморцев пробил Чарльз Геноуэй, а затем Брайан Онилл. В итоге исход встречи решился в дополнительное время. Автором победного гола стал Максим Казаков, оформивший таким образом хет-трик.

Теперь в копилке «Адмирала» значится 69 очков. Команда всё ещё держится за 8 место на востоке.

Следующая игра подопечных Александра Андриевского состоится в понедельник, 16 января. Приморцы примут на родном льду минское «Динамо». После этого команда отправится в соседний Хабаровск, где 19 января сыграет с «Амуром». Серия выездных игр продолжится матчами против «Медвешчака» в Загребе и «Слована» в Братиславе 24 и 28 января соответственно.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru