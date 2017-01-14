Владивостокцы требуют отставки депутата Дмитрия Сулеева

Жители Владивостока провели митинг против строительства «депутатского» магазина на улице Бестужева. Несмотря на остановку работ, они считают, что пока ещё не полностью победили. На сегодняшнем мероприятии побывал и корреспондент РИА «Восток-Медиа».

14 января на Привокзальной площади Владивостока состоялся митинг против скандальной стройки магазина на Бестужева, 40. РИА «Восток-Медиа» следит за этой темой с декабря: в ночь с 7 на 8 число рабочие компании «Версат» огородили территорию местного сквера и начали готовить там строительную площадку. Соласно данным системы СПАРК-Интерфакс, изначальным учредителем строительной компании является депутат городской думы Дмитрий Сулеев. Жильцы близлежащих домов устроили протестную акцию, куда пригласили депутатов и журналистов. Впоследствии стройку обсуждали уже в гордуме. Эти усилия принесли результат: 30 декабря администрация Владивостока отменила строительство. Однако сами жильцы считают, что до полной победы им ещё далеко.

Одна из пришедших на субботний митинг жительниц дома на Бестужева, 40, Альбина Михайловна, рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа»: «Пока стройку остановили – это хорошо. Но нам стало известно, что затеявший её депутат Сулеев собирается обжаловать это решение в суде. То есть вопрос пока не закрыт. Мы хотим, чтобы стройку вообще снесли, чтобы можно было возродить сквер».





На митинг явилось около 30 человек – гораздо меньше, чем на первую акцию протеста. Во многом это связано с морозной погодой во Владивостоке. Некоторые участники акции принесли с собой самодельные транспаранты.





Не все их них, впрочем, относились непосредственно к теме митинга.





Правозащитник Пётр Довганюк пришёл с лозунгом против строек коттеджей в пригороде Владивостока. Он так объяснил своё решение: «Это ведь тоже проблема экологии! Мы с девяностых годов пытаемся обратить внимание властей на эту проблему, но без толку. Во Владивостоке гибнет природа, это всё одна проблема!».





Организатор митинга – общественный деятель, председатель фонда «Горожанин и гражданин» Сергей Мильвит – открыл мероприятие небольшой вступительной речью. «Мы собрались здесь, чтобы решить проблему вырубки зелёных зон во Владивостоке. У нас много проблемных зон – на Академгородке, в сквере Игнатьева. Поводом для этой встречи стала стройка на Бестужева, 40. Мы подозреваем, что строительство ведётся там незаконно. Считаем, что при оформлении заёмщиков документов на него были факты подлога и мошенничества», - заявил он.

Сергей Мильвит отметил, что губернатор Владимир Миклушевский взял проблему с «депутатской» стройкой под личный контроль. Это может приблизить положительный исход дела. Общественник считает, что прокуратуре стоит заняться этим вопросом и отменить разрешение на аренду земли сквера «Версатом».





Далее речь держали жители домов, расположенных рядом с уничтоженным сквером. «Во Владивостоке уничтожают последние зелёные островки. Рубка деревьев – это беда всего города. Знаете, у нас вот по телевизору постоянно показывают Донбасс. Там война, всё разрушено – но местные жители пытаются поддерживать красоту в городах, как-то их облагородить. Так почему у нас, в благополучном и мирном Владивостоке, всё, наоборот, разрушают и рубят?», - обратилась к собравшимся жительница дома на Бестужева, 40 Валентина Дмитриевна.





Другие выступающие требовали вмешательства в вопрос прокуратуры. С самым решительным заявлением выступили представители домов на Бестужева, 36 и Бестужева, 38. Они написали обращение к председателю городской Думы Елене Новицкой с требованием отставки Дмитрия Сулеева. Текст зачитала одна из представителей инициативной группы: «Мы требуем осудить действия Сулеева и освободить его от депутатской должности председателя комитета по экономической политике и муниципальной собственности. Кроме того, требуем обратиться в прокуратуру с просьбой о прекращении стройки на Бестужева, 40».

Под этим письмом подписались и некоторые участники акции.





Каков будет результат сегодняшней акции – пока неясно. Вероятнее всего, «скверное дело» начнёт активно развиваться в ближайшее время, когда суд рассмотрит апелляцию компании «Версат» об отмене строительства. Тогда станет ясно, чья сторона одерживает верх в данном споре.



