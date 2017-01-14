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Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании

Приморские власти компенсируют часть затрат Козловскому и компании
Криминальная драма "На районе" проходит стадию постпродакшн
только что
Культура | Приморский край
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Фото: marsme.ru, woman.ru

Снятая во Владивостоке криминальная драма «На районе» должна в этом году появиться на киноэкранах страны. Позднее входящие в один холдинг кинокомпании «Марс Фильм» и «Марс Медиа» назовут дату начала проката, а пока власти Приморского края определились с компенсацией части затрат на кинопроизводство.

Сегодня, 14 января, пресс-служба администрации Приморья сообщила о решении возместить кинокомпании «Марс Фильм» часть расходов на проживание, проезд к месту съёмок и другие затраты. Система рибейта заработала в регионе в ноябре 2016 года. По ней до 15 % затрат съёмочных групп на кинопроизводство на территории Приморья будут компенсироваться из краевого бюджета, и съёмочная группа фильма «На районе» стала первой в списке претендентов на такую компенсацию.

К этому дню специальная комиссия оценила соответствие проекта указанным администрацией условиям, теперь предстоит проверка конкурсных финансовых документов от компании «Марс Фильм» и решение по точной сумме компенсации.

РИА «Восток-Медиа» уже подробно рассказывало о дебютной полнометражной ленте актрисы и режиссёра из Владивостока Ольги Зуевой. Она же написала сценарий фильма «На районе», бюджет которого оценивается в 60 миллионов рублей. Одну из главных ролей сыграл популярный актёр Данила Козловский, который на этот раз также выступил в роли продюсера вместе с главой «Марс Медиа» Рубеном Дишдишяном.


 

В сентябре 2016 года съёмки проходили в Москве и Владивостоке. Ранее была информация о возможном выходе в прокат весной 2017-го. Как уточнили сейчас корреспонденту «Восток-Медиа» в pr-дирекции кинокомпании, точную дату выхода картины на киноэкраны они ещё не называют. Сейчас продолжается этап так называемого постпродакшн – монтаж, озвучание и обработка отснятого материала.  

Краевые власти в свою очередь отмечают: система рибейта рассчитана не только на крупные столичные кинокомпании, но и местных кинематографистов, которые тоже могут подавать заявки. 

 
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