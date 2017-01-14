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В Приморье активизировались зимние браконьеры

В Приморье активизировались зимние браконьеры
До завершения охотничьего сезона остался один день
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае задержали в охранной зоне очередного браконьера. По словам госинспекторов, этот нарушитель не успел застрелить никого из животных, но в целом сейчас браконьеры активизировались. Уже в воскресенье, 15 января, завершится зимний сезон охоты.

По данным пресс-службы госучреждения, на этой неделе госинспекторы, хорошо знающие привычки браконьеров, усилили патрулирование нацпарка и прилегающей к нему территории. Добычей проверяющих стал приморец с незарегистрированным гладкоствольным ружьём.

«Первое нарушение после новогодних праздников не заставило себя долго ждать, — прокомментировал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома. — И хотя задержанный пребывал на территории охранной зоны во время сезона охоты, при себе у него не оказалось ни охотничьего билета, ни лицензии от охотобщества. Мы также предполагаем, что он намеревался пройти дальше, вглубь территории национального парка. Вместе с изъятым оружием и патронами нарушитель был доставлен в отдел полиции Хасанского района, ведётся разбирательство».

Стома добавил, что государственные инспекторы национального парка продолжат эффективно выполнять свою работу в этот сложный для зверей период, когда они из-за снега особенно уязвимы для браконьеров.


 

 

 
 
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