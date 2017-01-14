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Владивостокские зрители выходят в слезах с нового фильма Кустурицы

Владивостокские зрители выходят в слезах с нового фильма Кустурицы
"По Млечному пути" идёт только в кинотеатре "Уссури"
сегодня, 13:28
Культура | Приморский край
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Фото: yandex.ru

Владивостокские ценители творчества сербского режиссёра Эмира Кустурицы получили возможность увидеть новый фильм мастера – однако, картина «По Млечному пути» пока идёт лишь в одном кинотеатре и лишь один раз в день. Тем не менее зал полон, а после сеанса зрители не скрывают слёз.

Сюжет фильма разворачивается на фоне боснийской войны 1992-1995 годов. Как говорится в начальных титрах, в основу сценария были положены три реальные истории и огромное количество вымысла. Сценарий фильма написал сам Кустурица – и сам же сыграл одну из главных ролей. Его партнёршей стала легендарная 52-летняя итальянская актриса и фотомодель Моника Белуччи. Кустурица и Белуччи играют историю любви под обстрелом, которая становится настоящей сказкой для взрослых. В ней героям помогают стихии – огонь, вода, ветер, молнии… У сказки оказывается трагичный конец, но несмотря на это режиссёр завершает фильм на философской умиротворяющей ноте. Кустурица ещё и музыкант, и в фильме он не раз играет на самых неожиданных инструментах – то на цимбалах, то на пустых бутылках, висящих на проволоке. Балканские мотивы придают повествованию тот самый колорит, за который зрители и любят фильмы сербского режиссёра.

В сетевых обсуждениях владивостокские зрители сходятся во мнениях: картина хороша, но не для всех.

«Эмир Кустурица - этим сказано всё. Половину фильма хохотал до слёз, половину сидел с комом в горле. Но большую часть всё вместе. Это не кино, это настоящий Театр в кино! После просмотра хочется аплодировать стоя»,— пишет один из тех, кто посмотрел фильм.

«Первый фильм Кустурицы для меня. Великолепно. Моника, как всегда, божественна. Прекрасные эмоции. Фильм легкий и светлый, несмотря на некоторые горькие моменты. Смотреть тем, у кого тонкая душевная организация», — рекомендует другой зритель.

«Поддержу. фильм отличный! Кто не понимает сюжета и смысла - так это сугубо их проблема. Единственно не могу понять. почему фильм идет в неудобное время? Почему в хорошее время показывают всякое барахло?» — сетует ещё один участник обсуждения (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в фильме «По Млечному пути» небольшую роль сыграла племянница экс-губернатора Приморья – Мария Дарькина. Однако заметить девушку среди основных персонажей корреспонденту РИА «Восток-Медиа» не удалось, очевидно, она была задействована в массовых сценах балканской свадьбы.


 
 
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