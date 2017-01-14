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Павел Шугуров переезжает работать в другой город

Павел Шугуров переезжает работать в другой город
Накануне его рок-группа "Короли Владивостока" дала прощальный концерт
14 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Один из самых заметных представителей молодого творческого сообщества Владивостока Павел Шугуров принял предложение о руководящей должности в мэрии Южно-Сахалинска. Как некогда во Владивостоке, он станет главным художником города.  По словам Шугурова, к новым обязанностям ему предстоит приступить 23 января. Пока Павел не строит далеко идущие планы, а говорит о перспективе поработать на Сахалине года три. Семья художника останется во Владивостоке.

Перед отъездом Павел и его друзья-музыканты, играющие в рок-группе «Короли Владивостока» дали прощальный концерт в одном из популярных клубов.  Они исполнили хиты, уже полюбившиеся публике – «Жир из колбасы», «Вали», «Наш день» и множество других. Лидер группы, Sugar-boy, предстал в новых розовых штанах и «дьявольском» гриме, напомнив образ Джека Николсона из «Иствикских ведьм». Зрители тоже нашли, чем ответить артисту – среди них были замечен настоящий фрик в авиаторских очках и ярком сарафане в крупный горох. Отдать дань музыкальному творчеству Шугурова пришли и «матёрые» представители панк-сцены города – Леонид Штительман, Михаил Павин.

На вопрос, что будет делать коллектив, оставшийся без лидера на ближайшие годы, бас-гитарист Дмитрий Бахтин, вздохнув, ответил: «Мы думаем над этим…» За последний год группа сделала изрядный качественный рывок, отперетировав множество номеров, под которые клубная публика с удовольствием скачет. Во время концерта Шугуров не раз благодарил танцующих и кричал «Спасибо, Владивосток!»

РИА «Восток-Медиа» рассказывало о наиболее ярких проектах, осуществлённых Шугуровым и его единомышленниками в приморской столице. Среди них – подсветка зданий, новые указатели для владивостокских улиц, стрит-арт в центральной части города, выставка необычных дорожных знаков. Были и любопытные неосуществлённые замыслы – например, проект художественного мемориала в честь Дэвида Боуи так и не удалось воплотить из-за отсутствия поддержки широкой общественности. 


 

 

 

 

 

 

 
 
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