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Во Владивостоке впервые выступила Галина Босая

Во Владивостоке впервые выступила Галина Босая
На гастроли певицы скинулись те, кто давно хотел послушать её "живьём"
час назад
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Накануне во владивостокском клубе «Контрабанда» известная рок-певица Галина Босая представила публике свой новый альбом, записанный в Германии. Сегодня и завтра она и гитарист Вадим Зарюта дадут ещё два концерта на разных площадках – в том числе, «Мумий Тролль» баре. Как рассказала певица корреспонденту РИА «Восток-Медиа», её гастроли стали возможными благодаря поклонникам, которые давно хотели услышать песни Босой в живом исполнении и скинулись музыкантам на дорогу. Вадима Зарюту, уже довольно продолжительное время играющего в составе группы Bosaya, многие владивостокцы хорошо помнят ещё по участию в весёлой рок-группе середины 90-х «Мексиканские пчёлки-убийцы», а также по актёрской карьере в театре ТОФ. Вадим уехал из Владивостока больше 10 лет назад, и теперь выступает не только с  Галиной Босой, но и со своими земляками – Александром Жадовым и Евгением Звидённым, экс-басистом «Мумий Тролля». 

В ходе «контрабандного» концерта Галина Босая поведала публике, что записью её альбома в Германии занимался саунд-продюсер Доминик Шафер, некогда работавший с ирландской авангардной рок-звездой Бьорк. Иногда с Бьорк сравнивают и саму Босую – благодаря её мощному вокалу и четырёхоктавному диапазону, которым она виртуозно владеет. У Галины есть серьёзное музыкальное образование, но известность она обрела после фестиваля молодых рок-исполнителей «Индюшата» в 2008 году. В том же году певица выступала в культурной программе пекинской Олимпиады. Босая – не сценический псевдоним, а настоящая фамилия артистки, родившейся и выросшей в Свердловской области, но имеющей польские корни. 

Зрителям, которые приняли рок-певицу весьма тепло, Галина пообещала приехать ещё раз весной – уже с расширенным составом и «суперпроектом» - концертом «12 священных псалмов». Один из них она исполнила в завершение концерта, посвятив его жертвам недавней авиакатастрофы Ту-154. Псалмы – это реальные духовные песнопения, созданные во времена царя Давида. Галина Босая работала над проектом два года: сочинения из Псалтири были переведены на русский, положены на музыку в стиле неоклассицизма. Работа получила одобрение московской Патриархии – и в исполнении псалмов принимают участие солисты хора храма Христа Спасителя.  Галина надеется, что ей с друзьями и помощниками удастся организовать гастроли по нескольким городам Дальнего Востока, представив проект широкому слушателю на больших концертных площадках.  Псалмы и другие концертные номера певицы можно найти в социальных сетях и на музыкальных сайтах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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