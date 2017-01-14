На Тихоокеанском флоте модернизировали плавучий госпиталь

Он может принять до 450 пациентов

Морское госпитально-пассажирское судно «Иртыш», которое входит в состав Тихоокеанского флота, пережило второй этап модернизации. Специалисты установили новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое, реанимационное и другое оборудование.

Кроме того, по данным отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа во Владивостоке, в 2017 году госпитальное судно ТОФ получит оборудование для телемедицины. Это позволит дальневосточникам во время хирургических операций консультироваться онлайн с коллегами из центральных госпиталей Минобороны РФ.









Такое судно предназначено для приёма, распределения, медпомощи больным и раненым в мирное время или во время боевых действий; эвакуации пострадавших с кораблей и судов; отдыха экипажей кораблей и подводных лодок в море. Для общей физической подготовки на борту есть залы с тренажёрами и площадки для тенниса, волейбола, мини-футбола. Реабилитационный центр включает в себя спортивный зал, плавательный бассейн, баню с сауной, тир и салон отдыха.

Сам госпиталь состоит из хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приёмного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.

Обычно «Иртыш» принимает до 100 больных, а во время массового приёма - до 450 пациентов.













В сентябре 2016 года РИА «Восток-Медиа» сообщало о возвращении плавучего госпиталя во Владивосток после первого этапа модернизации и международных учений.