"Адмирал" снова попытается обыграть непобедимых финских "шутов"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» примет на родном льду финский «Йокерит». Подопечные Александра Андриевского продолжают домашнюю серию матчей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 14 января, в 17:00 на лёд «Фетисов-Арены» выйдут приморская и финские команды. В истории Континентальной хоккейной лиги соперники встречались всего четыре раза. При этом «Адмиралу» ещё никогда не удавалось победить грозного противника из Хельсинки. Более того, только в матчах с «Йокеритом» приморцы не заработали ни одного очка.

Матч знакомства между соперниками состоялся 25 сентября 2014 года в Хельсинки. Хозяева льда тогда победили со счётом 7:3. Разгромом «Адмирала» закончилась встреча в минувшем чемпионате во Владивостоке - 6:1. В Хельсинки приморцы уступили с минимальным разрывом 2:3. В текущем чемпионате команды встречались в ноябре. Игра проходила на арене «Йокерита» и завершилась со счётом 2:1 в пользу противника.

Ко второй домашней игре подопечные Александра Андриевского подошли с 67 очками. «Адмирал» из последних сил держится за зону плей-офф, занимая 8 строчку в турнирной таблице.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что до старта домашней серии «сине-белые» успели провести два матча на выезде. В первой игре 2017 года «Адмирал» разгромил «Медвешчак» в Загребе. После этого «моряки» на последних секундах матча проиграли «Словану» в Братиславе. В домашней премьере 2017 года подопечные Александра Андриевского проиграли рижскому «Динамо».



