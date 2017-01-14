Владивостокцев бесплатно учат кататься на коньках

Общественное движение «Патриоты Приморья» и администрация Владивостока организовали для горожан бесплатные мастер-классы на муниципальных ледовых площадках. Занятия пройдут в эти и следующие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Желающих ждут к 12 часам по следующим адресам: проспект 100-летия Владивостока, 44; улица Енисейская, 18; Зои Космодемьянской, 12; Черёмуховая, 22; Хабаровская, 7 и Щитовая, 27. Мастер-класс пройдёт в течение часа сегодня и завтра, а потом в это же время 21 и 22 января.

Инструкторы обучат всех желающих базовому катанию на коньках и основам хоккея (скольжение, торможение, повороты, катание спиной вперёд, обучение безопасной езде, скоростно-силовое катание и азы фигурного катания). Пришедших на каток напоят также горячим чаем.









Полученные навыки пригодятся жителям Владивостока 25 января, в День студента. Лучших выпускников мастер-классов организаторы пригласят на стадион «Авангард», где пройдут состязания по «уличным конькам».







