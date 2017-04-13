Во Владивостоке открывается новая морская выставка

Дальневосточный морской биосферный заповедник организовал выставку картин, посвящённых этой особо охраняемой природной территории. Среди авторов работ – сотрудник заповедника Сергей Фурсов.

14 апреля в рамках Дальневосточного марафона «Заповедная полна» в Приморье состоится ещё одно мероприятие – открытие выставки «Морской заповедник глазами художников». Мероприятие начнётся ровно в полдень в Национальном центре морской биологии – в здании Института биологии моря имени Жирмунского. В числе организаторов – Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщила РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь Елена Старостина.

Жители гости краевой столицы познакомятся с творчеством самодеятельных художников Ольги Царёвой, Марины Шевченко, Галины Щетининой, Натальи Федановой и Сергея Фурсова, который работает в морском заповеднике государственным инспектором в области охраны окружающей среды.

Все они - ученики и друзья приморского мастера, члена Союза художников России Виктора Серова, занимаются у него в народной студии при ДК железнодорожников.











