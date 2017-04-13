Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова

Вслед за сообщением прокуратуры Приморского края о возбуждении дела главы Надеждинского сельского поселения появилась более подробная информация Следственного управления СК РФ. Бюджету поселения из-за действий главы Александра Столярова причинён ущерб не менее 4,17 миллиона рублей. В итоге следователи возбудили дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)

По версии следствия в 2013 году администрация заключила муниципальный контракт с коммерческим предприятием для приобретения помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве. Новый дом собрались построить на земельном участке, где уже находился фундамент незавершенного строительства.

Старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская рассказала: «В связи с нахождением указанного объекта подозреваемый принял решение о демонтаже недостроенного объекта, при этом нарушил порядок списания муниципального имущества. Не создал специальную комиссию, не приватизировал объект. В своём распоряжении глава обязал застройщика произвести демонтаж существующего объекта за счет собственных средств, произвести оценку железобетонных конструкций и возместить в казну стоимость строительных материалов. Застройщик же в свою очередь не произвёл демонтаж, а реконструировал объект и возвел жилой дом, возместив стоимость в размере больше 563 тысяч рублей, тогда как фактически рыночная стоимость недостроенного объекта составила больше 4,7 миллиона рублей. То есть из-за действий подозреваемого, явно выходящих за пределы его полномочий, бюджету Надеждинского сельского поселения причинен ущерб не менее 4,17 млн рублей».

По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, необходима доказательственная база для предъявления обвинения. Преступление выявили сотрудники УМВД России по Приморскому краю.