Растёт список арестованных приморских чиновников

Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 18:50
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
В Приморье за здоровьем беременных женщин проследят в режиме онлайн
В Приморье за здоровьем беременных женщин проследят в режиме онлайн
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
сегодня, 12:00
На хабаровских кладбищах начали убивать клещей
сегодня, 10:24
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
сегодня, 14:40
8

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 10:50
5

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 17:24
3

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
2

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1216



Система Orphus

Растёт список арестованных приморских чиновников

Растёт список арестованных приморских чиновников
Новое уголовное дело потянуло на 4 миллиона рублей
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: nadejdinskoe.ru

В Приморском крае взят под стражу ещё один чиновник, на этот раз глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров. По информации краевой прокуратуры, его подозревают в превышении должностных полномочий. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК.

По версии следствия, в результате превышения должностных полномочий фигуранта бюджету Надеждинского сельского поселения Надеждинского района причинён значительный ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.

Прокурор поддержал ходатайство органа следствия, а суд во Владивостоке избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в администрации Надеждинского муниципального района, 58-летний Александр Столяров – из местных, родился в Тавричанке. С 1997 по 2005 год курировал топливно-энергетический комплекс в районной администрации, потом работал первым заместителем главы администрации Надеждинского сельского поселения, а с апреля 2010 года и до ареста сейчас - главой этого поселения.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru