Растёт список арестованных приморских чиновников

В Приморском крае взят под стражу ещё один чиновник, на этот раз глава Надеждинского сельского поселения Александр Столяров. По информации краевой прокуратуры, его подозревают в превышении должностных полномочий. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК.

По версии следствия, в результате превышения должностных полномочий фигуранта бюджету Надеждинского сельского поселения Надеждинского района причинён значительный ущерб на сумму около 4 миллионов рублей.

Прокурор поддержал ходатайство органа следствия, а суд во Владивостоке избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как рассказали РИА «Восток-Медиа» в администрации Надеждинского муниципального района, 58-летний Александр Столяров – из местных, родился в Тавричанке. С 1997 по 2005 год курировал топливно-энергетический комплекс в районной администрации, потом работал первым заместителем главы администрации Надеждинского сельского поселения, а с апреля 2010 года и до ареста сейчас - главой этого поселения.