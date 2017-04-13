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Приморские моряки двух задержанных теплоходов получили деньги

Приморские моряки двух задержанных теплоходов получили деньги
На счета членов экипажей сегодня поступила вся их зарплата
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: korabli.eu

Сегодня  экипажи теплохода  Believe под флагом Сьерра-Леоне и теплохода Sea  Alexa под флагом  государства  Того сообщили  в Российский профсоюз моряков о том, что работодатели полностью с ними рассчитались. Моряки получили всю задержанную зарплату  в общей сумме 35  тысяч  долларов. Это позволит судовладельцам  получить разрешение покинуть порты Пластун и Находку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что оба судна были  задержаны портовыми властями за невыплату заработной платы экипажам. Моряки поблагодарили за содействие   транспортную прокуратуру, Российский   профсоюз моряков и администрацию морских портов.

«Быстрое решение денежной проблемы стало возможным благодаря слаженным и сплоченным действиям 12 моряков теплохода Believe, которые   трое  суток  не  покидали  борт  уже  загруженного  теплохода в порту Пластун, сообщив  судовладельцу, что будут оставаться на судне, пока им не выплатят долг  в  размере 20 тысяч долларов.  А ведь судовладелец этого  судна с приходом в порт Пластун   из Японии заменил  экипаж без выплаты зарплаты за март  и начало апреля. Но после вмешательства администрации порта Пластун судно было задержано. Три дня на его борту находилось  два экипажа. Транспортная прокуратура Находки держала  на контроле решение этого вопроса. Трём  членам  экипажа  теплохода Sea Alexa удалось  получить свои  15 тысяч долларов буквально сразу после  принятия решения администрацией порта Находка о задержании судна», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель Дальневосточной региональной организации Российского морского профсоюза Николай Суханов.

Серьезный вклад в быстрое разрешение трудового конфликта  внесла  транспортная прокуратура, которая  напомнила  судовладельцу  об уголовной  ответственности, которой грозит невыплата сотрудникам заработной платы более чем за два месяца.

 
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