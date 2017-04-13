Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста

Приморский краевой институт развития образования опубликовал на своём сайте документы двух крупных конкурсов, посвящённых памяти Холокоста. Это международный конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности» и всероссийская заочная олимпиада по истории Холокоста. Организаторами обоих мероприятий являются Межрегиональная общественная организация «Научно–просветительный Центр «Холокост» и международный научно-образовательный центр истории Холокоста и геноцидов Российского государственного гуманитарного университета.

Конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности» проводится уже в 17-й раз. Его участниками могут быть ученики 8–11 классов и учащиеся колледжей, студенты вузов, магистранты и аспиранты, а также преподаватели средней и высшей школы, библиотекари и музейные работники, проводящие экскурсии для молодёжи. Конкурсанты могут присылать свои эссе, рассказы, стихи, рисунки, плакаты, презентации, фильмы, сайты, методические разработки уроков и внеурочных проектов по теме Холокоста. Всё это организаторы готовы принимать до 15 ноября, но те, кто пришлёт материалы до 1 июня, получат возможность откорректировать свои работы в соответствии с рекомендациями жюри.

Олимпиада для школьников по истории Холокоста в России проводится впервые. Она включает 11 заданий – и последнее из них подразумевает самостоятельную поисковую работу с архивами. Ученикам предлагается найти информацию о каком-либо из освободителей Освенцима и оформить её в отдельном документе. Этот лагерь смерти в годы Второй мировой войны освобождали бойцы 1-го Украинского фронта 59-й и 60-й армий 100-ой Львовской стрелковой дивизии, 286-ой Ленинградской стрелковой дивизии, 107-ой стрелковой дивизии, 322-ой Житомирской стрелковой дивизии.

И конкурс, и олимпиада ставят своими целями формирование толерантного сознания, исторического мышления и культуры памяти школьников и педагогов на примере малоизученных страниц истории Второй мировой и Великой Отечественной войн.