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Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Экс первая леди просто поддерживала "своего мужчину"
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня, 13 апреля, во время неформальной встречи со студентам ВГУЭС бывшая первая леди Приморья, актриса и общественный деятель Лариса Белоброва рассказала молодому поколению о секретах семейного счастья, молодости и театральной жизни, сообщает РИА «Восток-Медиа». Заслуженная артистка России поделилась, почему больше не хочет заниматься кинофестивалем Pacific Meridian и ответила на каверзные вопросы о своём попадании в рейтинг журнала Forbes.

В атмосфере абсолютной непринуждённости Лариса Белоброва исполняла настоящие пируэты и, театрально жестикулируя, вещала истории о своей творческой карьере. В их числе – поездка в Японию, после которой артистка начала с глубочайшим уважением относиться к нации восходящего солнца, а также история первого «блина комом» на сцене. Для многих стало удивлением то, что актриса не с первого раза поступила на театральное. Из-за этого она была вынуждена целый год работать на заводе курьером по корреспонденции. Именно тогда, подчеркнула Лариса Дмитриевна, ей и пришлось самостоятельно учиться «преподносить себя правильно», в особенности, перед мужчинами.

«Вспоминаю, как мама учила меня вести себя в компании и в обществе, и всегда переживала – а я была дерзкой по натуре, своевольной. С высоты лет могу посоветовать вам, куколки (обращаясь к женской половине аудитории), всегда звоните маме, уделяйте ей столько времени, сколько она действительно заслужила», - с присущей артистичностью отметила актриса.

Из аудитории прозвучал и колкий вопрос относительно попадания Ларисы Белобровой в список журнала Forbes, как одной из богатейших женщин страны.

«Ох, вы понимаете. Forbes ошибся, даже такой уважаемый журнал может легко ошибаться. Все дело в том, что моя опора, мой мужчина, перед тем как встать на ответственную государственную должность, уже владел крупным предприятием. Ну, вы понимаете, так делают все, и это в нашей жизни абсолютно нормально. Женщина должна поддерживать мужчину там, где не хватило ширины его могучих плеч», - подытожила театральная дива.

В ходе встречи Лариса Дмитриевна рассказала, что не видит смысла пытаться участвовать в судьбе небезызвестного кинофестиваля Pacific Meridian, несмотря на то, что у его истоков когда-то стояла сама. Нынешние кураторы, уверена она, с этим вполне успешно справляются. На вопросы девушек-студенток о возрасте и секретах красоты, артистка ответила прямо: «Я не чураюсь пластики, но даже стареть я собираюсь красиво. Мне скоро 52, но я чувствую себя на 28. Я всегда забываю дома паспорт», - смеясь, рассказала она.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в 2015 году Лариса Белоброва занимала 17 строчку в топ-25 богатейших женщин России по версии Forbes. Суммарный доход актрисы составлял 125 миллионов долларов. Годом ранее, в 2014, супруга Сергея Дарькина располагалась на 9 месте с 220 миллионами долларов, закрепившись в списке десяти самых обеспеченных женщин России.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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