В порты Приморья доставили полмиллиона тонн охотоморского минтая

В Федеральном агентстве по рыболовству состоялось заключительное заседание штаба охотоморской путины. Вылов минтая в Охотском море на 10 апреля составил 874,6 тысяч тонн, или 81,7 % от квоты добычи. Это на 52,9 тысяч тонн больше уровня прошлого года.

Согласно правилам рыболовства, в Северо-Охотоморской подзоне промысловые операции за исключением судов, осуществляющих прибрежное рыболовство, прекращены с 00:00 часов 10 апреля. Специализированный промысел минтая в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах прекращён ещё 1 апреля. Флот в настоящее время переходит на вылов камчатско-гижигинской сельди или на промысел минтая в Восточно-Сахалинскую подзону.

На промысле сельди находится 33 судна, добыто 95,3 тысяч тонн, что выше уровня 2016 года на 5,4 тысячи тонн. Итоги путины озвучил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в ходе заседания штаба охотоморской путины.

По докладу заместителя координационной группы Росрыболовства Юрия Омельченко, в течение прошедшей недели метеорологическая и ледовая обстановка благоприятствовала рыбакам, флот во всех районах работал на открытой воде.

По данным РИА «Восток-Медиа», по состоянию на 9 апреля общие допустимые уловы (ОДУ) по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну освоены на 49,7 %.

Что касается продукции для потребителей, то в целом по бассейну показатели производства обезглавленного мороженого минтая превысили 422,5 тысяч тонн. Рост по отношению к показателям сезона «А» прошлого года составил 9 %. Неплохие результаты достигнуты в производстве икры, фарша, печени, молок минтая. И, напротив, чуть хуже обстоят дела с минтаем неразделанным и «филейным».

Между тем, на заседании штаба путины с докладами о ходе промысла также выступили представители территориальных управлений Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

По данным Приморского территориального управления на 11 апреля 2017 года, в порты Приморского края доставлено больше 533 тысяч тонн минтая, что на 20 тысяч тонн больше объёма прошлого года. Из них свыше 100 тысяч тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок, против 93 тысяч тонн в прошлом году. Поставки сельди составили около 92,5 тысяч тонн, на внутренний рынок оформлено 67 тысяч, на экспорт – 25.

Средняя загрузка холодильников Приморского края составляет 56,6 %, в структуре хранимой продукции увеличивается количество минтая.

По состоянию на 11 апреля, информируют в Росрыболовстве, в западные районы страны отправлен 31 поезд с рыбопродукцией. Стоимость её доставки из Владивостока до Москвы по сравнению с прошлым годом не увеличилась.

Завершая заседание, Василий Соколов напомнил, что сразу после майских праздников во Владивостоке пройдёт традиционный Дальневосточный научно-промысловый совет, на котором, среди прочих актуальных вопросов участники обсудят результаты охотоморской путины.

«На ДВНПС будет представлен отчёт отраслевой науки по итогам минтаевой экспедиции, также ждём доклад от наших коллег – представителей пограничной службы ФСБ России. Кроме того, состоится обсуждение изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», – сказал заместитель руководителя Росрыболовства.