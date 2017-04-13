В Приморье за здоровьем беременных женщин проследят в режиме онлайн

В Приморье вскоре появится портал, который существенно упростит популярную услугу записи на приём к врачу. Кроме того, ожидаются новшества в жизни беременных женщин и пациентов со сложными диагнозами. Сегодня РИА «Восток-Медиа» рассказывает о важных сервисах, над которыми работают специалисты Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Приморского края.

«Бойцы» невидимого информационного фронта – примерно так можно охарактеризовать сферу деятельности сотрудников МИАЦ. Учреждение в эпоху цифровых технологий не ограничивается только медицинской статистикой. Важнейший пласт работы центра – информатизация и внедрение информационных технологий. На основе данных, сгенерированных специалистами, органы государственного управления принимают концептуальные решения в сфере здравоохранения.

Директор Медицинского информационно-аналитического центра Приморского края Мария Волкова убеждена: информатизация привносит порядок в отечественную медицину, позволяет постепенно решать многие застаревшие проблемы:

«В 2012 году принято политическое решение об информатизации в сфере здравоохранения на уровне всей страны. Признаемся честно: не все руководители здравоохранения с пониманием отнеслись к новой доктрине, наблюдалось и сопротивление. Сегодня же очевидно, что отношение изменилось. Главные врачи с удовольствием берутся за информатизацию, а некоторые даже проявляют инициативу. Такие мероприятия, понятно, финансово весьма затратные. Но большой плюс, что в этом году губернатор Приморского края выделил финансирование под проект информатизации здравоохранения».





Мария Волкова

По словам Марии Викторовны, сейчас МИАЦ развивает как сервисы, связанные с государственными услугами, так и технологии, направленные на более точную обработку информации от самих медицинских учреждений:

«По сути, строится единая государственная информационная платформа сферы здравоохранения, которая должна объединить первичное звено медицинских организаций, региональный уровень и, разумеется, федеральный. В рамках этих задач мы работаем».

К 2017 году в 15 медучреждениях края внедрена система телемедицинских консультаций. В первую очередь – по рентгенологическим снимкам. Наиболее эффективно данный метод информатизации работает в профилактике и диагностике детских туберкулёзных заболеваний.

По словам главного внештатного специалиста краевого департамента здравоохранения по информатизации Никиты Каневского, у пациентов появилась возможность получить консультацию квалифицированного специалиста в режиме онлайн:

«Не секрет, что онкология, туберкулёз и ряд других сложных заболеваний так или иначе связаны с поездкой пациента в краевую организацию. Бывают ситуации, когда, допустим, житель Кировского отправляется во Владивосток, и ему дают перечень – какие сделать снимки и пройти анализы. В данном случае есть возможность все эти результаты отправить по информационным каналам. А в краевой центр человек отправится только в том случае, если его приезд действительно необходим и есть риск того, что диагноз подтвердится. Польза очевидна. Пока мы говорим о плановых консультациях, но в ближайшей перспективе подключим к процессу информатизации и экстренные службы».

К концу 2017 года, добавила к словам коллеги Мария Волкова, в крае планируется подключить к информационной цепочке всё «тяжёлое» рентгенологическое оборудование – томографы, ангиографы. Телемедицина полностью охватит не только фтизиатрию, но также онкологию, неотложную медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. В рамках этой же задачи специалисты МИАЦ намерены сформировать центральный архив медицинских изображений – все подходящие рентген-снимки переведут в «цифру». Врачи в населённых пунктах края смогут оперативно обмениваться информацией по тому или иному пациенту.





«Сегодня же идёт речь о создании электронной медицинской карты. На региональном уровне это означает создание базы данных, в которых будет содержаться информация об обращениях пациента к врачу, о диагнозе, назначенном лечении, результатах обследования», – пояснила Мария Волкова. Возможно, когда в России законодательно закрепят электронный медицинский документооборот, надобность в поликлинических тетрадках полностью отпадёт.

По словам специалистов, немаловажный момент новшества заключается в том, что в стационарах в случае необходимости смогут заглянуть в амбулаторную карту больного (которая обычно находится в поликлинике). При таком подходе качество лечения существенно повысится.

Аналогичная разобщённость между различными звеньями характерна и для системы родовспоможения. Но, кажется, проблем станет меньше. Краевой информационно-аналитический центр участвует в подготовке программы мониторинга состояния здоровья беременных. Специалисты в перинатальном центре практически в режиме онлайн смогут наблюдать за состоянием всех беременных женщин Приморья и реагировать в том случае, если требуется срочная госпитализация либо коррекция лечения.

Наконец, революционные изменения ожидают востребованный сервис записи на приём к врачу. Несмотря на наличие регионального сайта «Регистратура 25», в приоритете остаётся интегрированный со всеми информационными сателлитами портал госуслуг.

«В этом году в Приморье грядёт усовершенствование сервиса записи на приём к врачу – такую задачу поставил перед нами губернатор. Планируется создать сервис, который позволит не менее 80 процентам пациентов записываться дистанционно. Исключения составят случаи неотложной помощи и категория «консервативных» пациентов, которым неудобно пользоваться Интернетом», – рассказала директор МИАЦ.

Предлагается организовать телефонный call-центр для заявок на приём к врачу.

Одновременно специалисты работают над модернизацией информационных систем в краевом онкодиспансере и других специализированных медицинских учреждениях, чтобы исключить пресловутые очереди на приём.

Пока что во Владивостоке по-прежнему остаются проблемы с записью на приём, особенно к узким специалистам. Не всегда портал госуслуг в состоянии «осчастливить» заявителей приглашением к нужному врачу.

«Приведу пример. Во Владивостоке есть несколько передовых в части организации записи на прием к врачу поликлиник – 6-я на Спортивной, 1-я на Уткинской и поликлиника больницы рыбаков на Чуркине. Эти учреждения дистанционно записывают людей, существуют даже call-центры. Но проблема нехватки врачей тут же обозначилась, – признаёт Мария Волкова. – В том-то и дело, информационные технологии начинают упорядочивать процесс работы, высвечивают некие больные места, которые просто необходимо «лечить». В этом есть даже некий плюс. Поликлиники, которые я упомянула, не растерялись, они стали активнее привлекать нужных специалистов. Прогресс очевиден».



