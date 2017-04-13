В Приморье объявлен "оранжевый" уровень опасности

Сегодня, 13 апреля, специалисты Гидрометцентра России ввели особый «оранжевый» уровень опасности на территории Приморья. Такое решение вызвано серьёзными лесными пожарами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», такой уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений. Это означает, что метеорологические причины могут стать причинами крупных стихийных бедствий и принести к ущербу.

Метеорологи уверяют, что 13 и 14 апреля ожидается высокие дневные температуры воздуха и дефицит осадков. В связи с этим в южных, западных и на севере восточных районов Приморья будет действовать высокий, четвертый класс пожарной опасности леса.

Дальний Восток на сегодняшний день является лидером по количеству и площади лесных пожаров - 234 пожара на общей площади более чем 48 тысяч гектаров.

По вине человека, например, огонь охватил «землю леопарда». Более 300 гектаров нацпарка пострадало с наступления весеннего пожароопасного периода. Специалисты зарегистрировали 4 случаев возгорания на сопредельной с заповедными землями территории.

Шкала предупреждений неблагоприятных метеорологических явлений включает в себя 4 уровня – зелёный, жёлтый, оранжевый и красный (самый высокий).



