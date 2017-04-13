Музей Арсеньева готовит выставку о культуре русской эмиграции

Приморский краевой музей имени Арсеньева 24 апреля откроет новую выставку «Соединяя берега. Культурная миссия русской эмиграции третьей волны». Выставка посвящена деятельности русской культурной эмиграции третьей волны, сформировавшейся в 1970-1980-е годы в США и странах Европы.

Свои фотографии для экспозиции предоставит известный фотограф и балетный критик Нина Николаевна Аловерт. В прошлом году Нина Николаевна приезжала во Владивосток, её фотовыставка «Друзей моих прекрасные черты» проходила в галерее «Арка». Ещё раньше во Владивостоке состоялась презентация фотоальбома «Сергей Довлатов в фотографиях и воспоминаниях Нины Аловерт». Кроме фотопортретов известных писателей, балетных танцоров и других культурных деятелей русской эмиграции выставка предложит посетителям познакомиться с уникальными эмигрантскими изданиями из собрания фонда русской зарубежной прессы Приморского музея имени Арсеньева. Этот фонд начал формироваться в 1995 году в результате экспедиции главного хранителя музея Нины Керчелаевой и краеведа Бориса Дьяченко в США. Основу собрания составили русскоязычные периодические издания из США, стран Европы, Южной Америки и Азии, переданные в дар музею семьями русских эмигрантов. В настоящее время фонд продолжает пополняться новыми материалами и насчитывает более 20 тысяч единиц периодики.

Выставка будет работать в главном корпусе музея на Светланской, 20 до 9 мая.