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Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Животное на сносях бьют ногами по животу
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vk.com, change.org, РИА "Восток-Медиа"

Прокатчица лошадей из Находки оказалась в центре настоящего скандала, сообщает РИА «Восток-Медиа». Местные жители уверяют, что она издевается над своими животными. В то же время женщина уже оказывалась в центре подобного скандала – тогда его просто раздули неосведомлённые люди.

В начале этой недели на сайте общественных инициатив change.org появилась петиция о привлечении к ответственности прокатчицы лошадей из Находки. По словам авторов, она жестоко обращается со своими животными, а также нещадно эксплуатирует беременную лошадь. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» связался с одним из авторов обращения – жителем Находки Павлом. Он сам занимается лошадьми, а о ситуации впервые узнал из местного тематического форума.

«Зовут эту прокатчицу Елена (имя изменено – прим. ред.). Впервые о ней начали говорить в нашем интернет-сообществе. Речь шла о настоящих издевательствах над лошадьми – содержание в кошмарных условиях, работа на износ. Сейчас она катает людей на беременной лошади. Этого вообще нельзя делать! Я не смог остаться равнодушным. Стал разбираться», - рассказал он корреспонденту агентства.

Как удалось выяснить Павлу, Елена начинала свою деятельность во Владивостоке. В краевом центре она катала людей на своей лошади. Как утверждает собеседник агентства, никакого разрешения на эту деятельность у неё не было. За это женщина периодически получала штрафы по статье «Незаконное предпринимательство». Впрочем, Елена их упорно игнорировала. «Потом она разменяла жильё, оставила своих детей у матери, и уехала с двумя конями в Партизанск. Там история повторилась. В Находку жительница Приморья перебралась после серьёзного инцидента – её лошадь провалилась в люк, повредила ногу. Теперь она работает у нас в городе», - рассказал Павел.

По словам мужчины, сейчас прокатчица содержит двух животных – кобылу и жеребца – в бетонном капитальном гараже, в спальном районе Находки. Там нет отопления, и кони мёрзнут. Сами животные выглядят неважно, а кобыла ко всему прочему сейчас беременна. Катать людей на ней попросту нельзя. «Я снял на видео, как это всё выглядит. Лошадь через пару месяцев родит, ей даже ходить тяжело. Она не слушается, люди начинают бить её ногами по животу, чтобы подогнать. От такого обращения у лошади может произойти выкидыш, она  может даже не разродиться - плод умрёт и начнёт разлагаться внутри», - объяснил приморец.

Павел вместе с группой инициативных горожан неоднократно обращались в полицию. Сотрудники выписали Елене несколько штрафов за нелегальную предпринимательскую деятельность. Никакого жестокого обращения с животными стражи порядка не заметили. Впрочем, постоянные визиты участкового насторожили прокатчицу, и она наняла на работу нескольких девочек-подростоков. Теперь сама она почти не работает с лошадьми.

Насколько заявления Павла соответствуют действительности – вопрос сложный. Дело в том, что Елена уже оказывалась в центре подобного скандала, когда жила во Владивостоке. Год назад её конь Каспер – единственный на тот момент – обитал в железном вагончике на улице Шепеткова. Местные жители, узнав об этом, подняли шум в Интернете. Они опубликовали в социальной сети Instagram фотографии вагончика с лошадью, сообщив, что животное "круглосуточно заперто" в помещении, голодает и сильно мёрзнет. Тогда картину происходящего владивостокцы порядком приукрасили. Жил жеребец, может, не в самых райских условиях, но точно не страдал. У него хватало и еды, и места для проживания. Сама Елена рассказала, что уже 16 лет занимается лошадьми, и знает, как с ними нужно обращаться.


 

Не исключено, что жители Находки несколько сгущают краски. Тем не менее, Павел и его сторонники намерены привлечь к деятельности Елены внимание общественности и прокуратуры. Они хотят заставить прокатчицу отвечать перед законом. Под  их петицией уже подписалось почти 270 человек. Число возмущённых приморцев постоянно растёт.

 
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