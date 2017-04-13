Легендарную подлодку С-56 отреставрируют ко Дню Победы

Специалисты «Дальзавода» приступили к реставрации легендарной подводной лодки С-56 по заказу Тихоокеанского флота в честь Дня Великой Победы. Судоремонтники выполнят восстановительные работы по замене 20 метров лёгкого корпуса подлодки, а также произведут полную покраску. Весь комплекс работ будет завершён к первомайским праздникам, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Субмарина за годы своей службы совершила немало подвигов, поэтому в 1975 году в честь 30-й годовщины Победы подводная лодка появилась в качестве музея рядом со зданием штаба Тихоокеанского флота на берегу бухты Золотой Рог. Специалисты доков «Дальзавода» разделали С-56 на 6 фрагментов, а затем доставили на Корабельную набережную.

На площадке, где планировалась установка, рабочие смонтировали временную железнодорожную ветку, по которой передвигали установочные краны. Все разделённые фрагменты подлодки специалисты состыковали, обшили лёгким корпусом и окрасили.

Заместитель главного строителя отдела водного судоремонта «Дальзавод» Олег Миронов отметил, что повторная замена корпуса субмарины после очередной реставрации не потребуется ещё полвека.

«Если обратить внимание на корпус С-56, то можно заметить, что в прошлом такая работа уже проводилась. Тем не менее время и климат делают своё дело – появляется ржавчина и блекнет краска. Несмотря на то, что эта субмарина является памятником, ремонт проводится как и на боевом корабле. Это необходимая процедура, потому что подводная лодка - лицо города, наша гордость», - сказал Олег Миронов.

В этом году исполняется 75 лет дальнему походу отряда кораблей ТОФ, среди которых была легендарная С-56, на северный флот, где моряки-тихоокеанцы участвовали в сражениях Великой Отечественной войны.























