Автопоезд "Забота" работает для детей ЗАТО Фокино

Медицинский автопоезд «Забота» с бригадой детских специалистов на борту впервые прибыл в ЗАТО Фокино. Здесь врачи планируют осмотреть более 500 ребят в возрасте от 0 до 18 лет. В этом году автопоезд впервые посетил Фокино и Большой Камень.

Врачи будут осматривать фокинских ребятишек в течение недели, разворачивая пункты обследования в школах и детских садах.

Директор департамента здравоохранения края Андрей Кузьмин подчеркнул, что в этом году детский состав автопоезда «Забота» побывает ещё на 25 приморских территориях.

Всю медицинскую помощь жители края получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС. В составе детской бригады – врачи-педиатры, неврологи, кардиологи, детские акушеры-гинекологи, травматолог и другие специалисты.

РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало, что работа медицинских автопоездов организована в Приморском крае по инициативе губернатора Владимира Миклушевского. Первый же рейс «Заботы», который состоялся летом 2015 года, показал высокую востребованность квалифицированной врачебной помощи в приморской глубинке. В этом году специалисты выездных медбригад особое внимание уделяют выявлению онкологических заболеваний у взрослых приморцев на ранней стадии.