Москвичи шокированы "лютыми" ценами на морепродукты в Приморье

Солиста группы «Руки вверх» встретили во Владивостоке красной рыбой, крабом и икрой. Его фанаты в свою очередь уже успели ужаснуться «космическими» ценами на морепродукты, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Знаменитый российский певец Сергей Жуков, являющийся лидером «Руки вверх», прилетел в столицу Приморья накануне. Исполнитель уже поделился со своими подписчиками видероликом, который снял в краевом центре. Жуков продемонстрировал ассортимент морских деликатесов Приморья. В комментариях москвичи назвали цены на рыбные продукты края «космическими».

В описании к видео артист оставил пометку: «Ладно, не завидуйте: вот так встречает Владивосток. Рыба, крабы, икра». Певец добавил «сам в шоке», но доподлинно не пояснил, в чём причина его удивления – обилии ассортимента или ценах.

Артист продемонстрировал фанатам гребешок стоимостью 2000 рублей за килограмм, медведку за 1200, трубач по 1400, сушёный кальмар за 1000, камчатский краб – по 3000 за килограмм и многое другое.

«Вкуснотища, но цены просто нереальные! Остаётся только облизываться», «Дороговато у них», «Вот куда надо ездить, вкушать рыбки», «Что-то ценник очень лютый», - это лишь некоторые примеры реакции москвичей на короткий экскурс в мир приморских деликатесов.

Впрочем, в числе комментаторов оказался и житель Сахалинской области. Молодой человек по имени Максим отметил, что стоимость ничем не отличаются от его родного региона, однако подчеркнул, что в крае, где добывается ценный продукт, цены могли бы быть и пониже.