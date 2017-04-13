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Приморского вице-губернатора Олега Ежова продержат в СИЗО до 1 мая

Приморского вице-губернатора Олега Ежова продержат в СИЗО до 1 мая
Следствие не желает выпускать бывшего чиновника из-за решётки
5 минут назад
Закон | Приморский край
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Фото: youtube.com

Бывшему приморскому вице-губернатору Олегу Ежову в очередной раз продлили срок заключения под стражей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Его оставили за решёткой до конца апреля.

В минувшую среду, 12 апреля, в Ленинском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего вице-губернатора Олега Ежова. Экс-чиновник находится под следствием с мая прошлого года. Его обвиняют в том, что в 2013 году из бюджета оплачены невыполненные работы по госконтракту на 24 миллиона рублей.

На заседании решался вопрос о продлении меры пресечения для Ежова. Следствие ходатайствовало о том, чтобы продержать бывшего вице-губернатора в СИЗО ещё 18 дней – до 1 мая. Судья удовлетворил эти требования. Столь короткий срок, скорее всего, связан с тем, что следствие по делу Ежова тянется уже год. В мае суду предстоит определиться, что делать дальше, когда начинать судебный процесс. Тогда же назовут и новый срок пребывания в следственном изоляторе.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сотрудники ФСБ задержали Олега Ежова 4 мая 2016 года. За день до этого губернатор отправил чиновника в отставку. 5 мая Ленинский районный суд Владивостока избрал для Олега Ежова меру пресечения в виде заключения под стражу. Всё это время бывший вице-губернатор ждёт суда в СИЗО Владивостока.

 
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