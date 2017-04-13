Это связано с Пасхальным крестным ходом

В центре Владивостока перекроют движение. Это произойдёт в предстоящее воскресенье, 16 апреля, в связи с Пасхальным крестным ходом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Госавтоинспекции Приморского края, ограничения движения и парковка продлятся всего полчаса – с 12:00 до 12:30. Речь идёт о следующих участках дорог:

- по улице Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская;

- по улице Светланская: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутская;

- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Октябрьская;

- по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Фонтанная: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Семеновская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улице Уборевича;

- по улице Пологая: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Прапорщика Комарова: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом;

- по улице Уткинская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с Океанским проспектом.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобситвам и предлагают объезжать заблокированный участок по улицам 1-я Морская, Тигровая, Пограничная, Светланская, Суханова и Уборевича.

Кроме того, на время проведения крестного хода часть общественного транспорта изменит маршрут. Автобусы будут двигаться с учетом всех ограничений.

Сотрудники ведомства предупреждают, что движение с Владивостокского морского торгового порта на время проведения крестного хода будет также ограничено.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в этом году празднование Пасхи во Владивостоке пройдёт в скромном формате из-за урезанного бюджета. Ставшей уже традиционной раздачи яиц, например, не планируется. В воскресенье, 16 апреля, пройдёт городской Пасхальный крестный ход от Покровского кафедрального собора к центральной площади.

Кроме того, Госавтоинспекция Приморского края распространила предупреждение о том, что в пасхальные дни большегрузам запретит передвигаться по Владивостоку и другим крупным городам края. Сотрудники ГИБДД вообще будут нести службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды ДПС планируют дежурить около храмов, часовен, церквей, поклонных мест и в прочих местах массового скопления людей.