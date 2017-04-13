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Градостроители Приморья не успевают "дарить" квартиры

Градостроители Приморья не успевают "дарить" квартиры
На аварийное жильё и сирот потратили лишь 20 % от заявленных средств
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: ЗС ПК

Градостроительный департамент Приморья освоил лишь 20 % денежных ресурсов, выделенных на переселение жителей края из аварийного жилья, а также на квартиры сиротам, сообщает РИА «Восток-Медиа». В качестве контраргумента представители органа исполнительной власти приводят ещё три года расчётного периода – согласно пунктам программы, до 2020 года.

Согласно озвученному на прошедшем заседании комитета по экономической политике и собственности краевого Законодательного собрания докладу, план по переселению приморцев из неликвидного жилья исполнен на 94 %. Однако статистика берётся лишь относительно многоквартирных домов, официально признанных аварийными. По состоянию на 2017 год таких домов набралось 10,5 тысяч.

«Нужно понимать, что эта цифра не несёт никакой смысловой нагрузки, и пока никто не знает, сколько таких домов, если их можно так назвать, останется в тени», – прокомментировал ситуацию председатель комитета Александр Костенко.

Стоит отметить, что даже из озвученного количества жилых помещений, не подлежащих восстановлению, к переселению было задействовано чуть больше половины – 5 с половиной тысяч. И это – несмотря на обилие строительных организаций (992 предприятия по состоянию на 2017 год), колоссально превалирующих над объёмами сданного в оборот жилья.

В обозначенную программу входят также инициативы, связанные с предоставлением квартир сиротам – за 2016 год набралось 70 единиц такого жилья, а на текущий период 2017-го уже активно заключаются договоры найма ещё нескольких десятков жилых помещений по всему Приморью. На вопрос депутата Сергея Ищенко, «сколько конкретно людей, в том числе, детей сирот, нуждаются в квартирах по краю?», исполняющий обязанности директора регионального градостроительного департамента Максим Веденёв точного ответа дать не смог.

«Всего за 2016 год 543 человека из подпрограммы детей-сирот подали заявки на обеспечение выплат и благоустройства», – проинформировала начальник правового управления ЗС ПК Ирина Володина. В градостроительном департаменте пообещали, что в ближайший год постараются ускорить реализацию уже выделенных на вышеперечисленные инициативы денег, в частности, при помощи оптимизации процессов, связанных с закупочными мероприятиями. 

 
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