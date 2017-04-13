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Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки

Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Водители объезжали животное, вместо того, чтобы помочь
17 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: dpscontrol.ru

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на обычные 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе собралось несколько крупных пробок.

Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 7-балльная пробка от улицы Магнитогорской до остановки «Молодёжная» продержалась более двух часов. В обратном направлении наблюдалась противоположная картина. Плотность движения от «Молодёжной» до парка Победы составила всего 2 балла – дорога была практически пустой.

6-балльный затор снова собрался на дороге от  площади Луговой  до остановки «Гайдамак». Он продержался более полутора часов.

На «шестёрку» оказалась загружена дорога от Луговой до улицы Руднева. Ещё один мощный затор собрался на Выселковой. По этому участку водители «ползли» через Рудневский мост вплоть до автобусной остановки «Сельская».

Ещё одна пробка образовалась возле Золотого моста, в сторону мыса Чуркин. Её причиной стала сбитая собака. Автомобилистам приходилось объезжать раненое животное, которое лежало посередине дороги. Долгое время желающих помочь псу не находилось. Впрочем, по информации очевидцев, сейчас его, наконец, забрали с проезжей части.

Под завязку была загружена улица Русская. В сторону путепровода собралась 8-балльная пробка.

На «семёрку» сковало Океанский проспект в сторону центра города.

Плотнее обычного владивостокцы передвигались от Луговой до Спортивной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», дорога была загружена всего на четыре балла вместо обычных двух.

 
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