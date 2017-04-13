В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней

Владелец рыбацкого судна «Шанс-103», которое задержали в минувшую пятницу приморские пограничники, считает действия силовиков неправомерными. По его словам, у пограничной службы до сих пор нет никаких оснований для задержания судна. При этом ведомство в принципе не объясняет причины своих действий. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как следует из официального заявления пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, распространённого накануне, судно занималось промыслом в районе мыса Золотого. Из-за якобы неправильного оформления судовой роли, краболов сопроводили в Находку для дополнительной проверки. По мнению судовладельца, это надуманная причина, так как при выходе судна в рейс из порта Пластун пограничники провели проверку.

«Ищут повод для претензий»

По словам гендиректора рыболовецкого колхоза «Восток-1» Александра Сайфулина (владельца Шанс-103»), пограничники с момента задержания судна не могут предъявить какого-то внятного обвинения, а их действия, на его взгляд, попросту нарушают законодательство:

«В пятницу, 7 апреля, мне позвонил капитан «Шанса-103». Он сообщил, что на судне работает досмотровая группа. Нарушений, связанных с ведением промысла и браконьерством, не нашли. Только такие нарушения для промыслового судна могут быть причиной для задержания и конвоирования судна в порт. Но судно задержали и под конвоем сопроводили в порт Находка.

Досмотровая группа выписала акт о совершении административного правонарушения, обвинив капитана в неправильном оформлении судовой роли, сославшись на потерявший юридическую силу приказ Госкомрыболовства № 112 от 3 марта 2004 года. Тогда как с 2 мая 2012-го начал действовать новый приказ Министерства транспорта № 122, устанавливающий единые правила ведения судовых ролей. По условиям этого приказа, судовая роль оформлена правильно и при выходе из порта Пластун в рейс она заверена пограничным пунктом указанного порта.

Досмотровая группа составила акт и дала приказ следовать под конвоем в Находку.

Мы считаем, что причиной этого действия явилось чрезмерное служебное рвение с целью улучшить показатели борьбы с браконьерством.

С точки зрения законодательства причиной для снятия в порт может быть нарушение правил рыболовства или установленное браконьерство. Этого, несмотря на все усилия досмотровой группы, установлено не было.

Мотивировка неверного оформления судовой роли для выписки акта придумана. Судовая роль, согласно нового действующего приказа Министерства транспорта, оформлена правильно.

Мы считаем, что досмотровая группа издала акт о правонарушении или по некомпетентности, не приняв во внимание новый действующий приказ. Или – сознательно игнорируя его, чтобы составить акт правонарушения и заработать галочку в отчётности.

Таким образом, официальным документом для конвоирования судна в порт явился акт административного правонарушения в связи с неверным оформлением судовой роли».

Служба безопасности мореплавания «Востока-1» вечером этого же дня, 7 апреля, направила в пограничное управление края письменные пояснения, опровергающие данные обвинения, указав на их неправомерность. Видимо, пояснения возымели действие. Тогда, по словам Александра Сайфулина, пограничники поняли никчемность предлога по судовой роли, нашли другой повод для задержания судна:

«Они выставили как предлог то, что у нас на судне находится 12 индонезийских специалистов. Дескать, мы нарушили постановление правительства о привлечении иностранных моряков № 21 от 13 января 2003 года. Данное постановление утратило силу в ноябре 2016-го. Индонезийские моряки имеют все необходимые документы, что и позже подтвердили работники иммиграционной службы, посетившие судно 10 апреля в порту Находка. Это уже второй устаревший документ, который использовали пограничники в неблаговидных целях. Третьим моментом неверной трактовки документов явился ответ на журналистский запрос о неправомочности нахождения индонезийцев».

К сведению пограничников:

«Весь командный состав судна в полном соответствии с Приказом Росрыболовства от 21.09.2009 г. № 836 состоит из граждан РФ, которые и ведут промысловую деятельность в соответствии с законом о рыболовстве.

Наличие представителей компаний торговых партнёров, для которых идёт выпуск продукции это хорошая практика, гарантирующая её реализацию без инспекций и задержек и по высокой цене. Так работает большая часть флота Дальневосточного бассейна, что наблюдают и пограничники.

И ещё один очень интересный момент по глубоководному крабу, который добывает судно. Глубоководный краб до сих пор запрещен к ввозу в РФ по причине устаревших санитарных норм, и только гарантия сбыта на внешнем рынке поддерживает данный промысел, чем и обусловлено нахождение на борту специалистов по обработке краба».

«Опять оказалось, что никаких законных оснований для задержания судна нет, – рассказал руководитель рыбодобывающей компании. – Мы желаем отметить и следующее. Информация по индонезийцам как предлог для задержания возник из пресс-релиза 11 апреля, официального документа досмотровой группой составлено не было. В пограничном управлении, получив наши устные и письменные обращения 7 апреля, видимо, сообразили, что как предлог для снятия судна с промысла по акту административного правонарушения по судовой роли, несостоятелен и выставили дополнительный предлог снятия судна, проблемные индонезийцы. Это подтверждается пресс-релизом, где и всплыл вопрос об индонезийцах. Получается, что специалисты пограничного управления работают с руководящими документами или не квалифицированно, или явно подтасовывают, как им удобно вытаскивая на свет старые приказы. К тому же, работают неаккуратно, допуская явные ошибки даже в документе для широкой общественности – пресс-релизе. Экипаж судна не 42 человека, а 21 человек российских моряков, которые и ведут промысел, имея полный комплект командного состава, и 12 обработчиков краба – индонезийцев».

По словам судовладельца, на письменные и устные обращения в пограничное управление никаких ответов не получено. В 20 часов 9 апреля судно привели на рейд порта Находка.

«Так как на тот момент мы имели только одно обозначенное замечание – по оформлению судовой роли – то решили не терять время, – рассказал руководитель компании. – Начальник службы безопасности мореплавания поехал в Находку. В семь утра он уже был на месте, выяснив обстановку по судну, поехал сразу в пограничное управление города Находки. На пропускном пункте провёл больше двух часов в попытке переговорить с представителями пограничного управления и прояснить ситуацию. Наконец к нему вышел майор юстиции Оралбеков, который в грубой форме, не для печати, заявил, что разговаривать с представителем судовладельца он не намерен. Стало понятно: пограничники отказались от версии привода судна из-за неверно оформленной судовой роли».

После этого, по словам Александра Сайфулина, он позвонил в краевое управление в надежде прояснить ситуацию. Но руководство ведомства также не пожелало с ним общаться.

«10 апреля было получено Определение о привлечении к ответственности по статье 8.37 КоАП, нарушение правил рыболовства. Получается, что сообразили: причиной привода судна в порт может быть только нарушение правил рыболовства. Но если они не нашли нарушений на промысле, несмотря на их сверхусилия, то попытка найти их на берегу просто не логична и явственно подтверждает желание “смонтировать” обвинение на берегу, что с любых позиций опять же противозаконно. Но пока ещё, видимо, не сообразили, как сформулировать определение о привлечении по статье 8.37 КоАП, нет конкретных вопросов и, разъяснений в чём же заключалось нарушение. Есть только название обширной статьи. В этот же день мы подали ходатайство о прекращении административного производства ввиду отсутствия оснований. И опять – ни письменных, ни устных ответов».





«Под раздачу» попали иностранцы

В данный момент «Шанс-103» продолжает стоять в Находке. Ситуация всполошила родственников и рыбацкую общественность. На судне постоянно проходят проверки, которые, не дают никакого результата.

Александр Сафиулин:

«Видимо, по приглашению пограничников, приходили с проверкой представители миграционной службы. Они заявили, что документы индонезийцев в порядке. Пограничники в нарушение регламента пригласили представителей администрация порта с проверкой. По правилам они проверяют судно перед отходом. Никаких замечаний администрация порта также не имеет, её представители выразили недоумение по поводу приглашения. С маниакальной последовательностью устраивают проверки разные досмотровые группы пограничников. Ничего не нашли.

На судне допрашивали индонезийцев, нарушив базовое международное право – допрос должен сопровождаться переводчиком на родном языке. И не удовлетворившись этим, 12 апреля увезли с судна всех индонезийцев для допроса. Цель понятна: запугать иностранцев, так как дополнительные допросы можно осуществить и на борту судна. Своей цели они добились. После допросов на судно индонезийцы вернулись будто побитые – жалкие и запуганные. Их держали больше 10 часов в условиях психологического и эмоционального напряжения, какое создаёт у человека любое казённое учреждение, без предоставления возможности поесть и отдохнуть. Всё это происходит без какого-либо уведомления судовладельца. Капитана также забрали с собой, но там их разделили. По словам индонезийцев, понимавших русский язык, обращались с ними бесцеремонно. Капитана не допустили к допросам. Вкратце расскажем о том, как проходил опрос со слов индонезийцев (более-менее понимающих и говорящих по-русски).

Опрос производился в отношении каждого по отдельности в присутствии девушки переводчика. Спрашивали, как кормят, сколько часов работают, где работают, есть ли у каждого койко-место, как к ним относятся российские члены экипажа, не применяют ли физическую к ним силу, как и где получают денежные средства. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. Составив протокол на двух языках: русском и индонезийском. В случае неподписания протокола грозили тюрьмой (показывали на пальцах решётку), обещали отправить обратно в Индонезию, то есть в принудительном порядке.

И в дальнейшей перспективе, на наш взгляд, данный инцидент может обернуться международным скандалом. Какого-то обвинения судовладельцу так и не предъявили.

«Сейчас у нас есть определение о возбуждении административного дела. Речь в нём идёт о нарушении закона, который запрещает судам иностранных компаний добывать морские биоресурсы. Но это полный абсурд, так как «Восток-1» – российская компания, весь командный состав на нашем судне и часть рядового состава – тоже российский», – рассказал Александр Сайфулин.

Сколько ещё продержат судно в порту Находки – сказать не может никто. В «Востоке-1» считают, что пограничники ищут способ хоть как-то оправдать свои действия. Учитывая неопределённость ситуации мы уже подготовили документы в суд, для того чтобы суд принял решение. В то же время, у моряков создается неблагоприятная обстановка в экипаже, простой судна, непонятные действия пограничников, заканчивается пресная вода, люди не могут банально помыться. За прошедшие пять дней и судовладелец, и бюджет края понесли серьёзные финансовые потери. Руководитель «Востока-1» сообщил, что арестованный краболов один из лидеров на промысле, в сутки производил продукции на сумму порядка 600 000 рублей. Суточные отчисления в различные бюджеты составляли почти 100 000 рублей. Потеряли заработок рыбаки, нарушается график поставок продукции покупателям, за что будут выставлены штрафные санкции.

12 апреля Сайфулин обратился в Пограничное управление и попросил встречу или звонка от руководства ведомства для разрешения конфликта. Не дождался:

«И вынуждены были пока обратиться в военную прокуратуру, там нас внимательно выслушали. Выслушав, пояснили: арест судна – это крайняя административная мера, к которой прибегают при выявлении явных признаков браконьерства. В данном случае этого нет и даже то, что предъявляют сейчас пограничники, можно решить в обычном административном производстве, без ареста судна. Появилась надежда на благоприятный исход в этом вопросе. Учитывая нашу ситуацию, слова нашего уважаемого президента («Правоохранители всех мастей кошмарят бизнес») актуальны, очень точны и другое определение, учитывая нашу ситуацию просто трудно подобрать.

В тревожном состоянии находятся семьи рыбаков, сами рыбаки, да и всё рыбацкое сообщество, видя, как пограничники провели массовую облаву, практически прекратив деятельность десятка судов. Раньше такого не наблюдалось, и в данном случае мы, рыбаки, видим просто служебное рвение.

Как мы узнали, руководитель ведомства генерал Николай Николаевич Гусев находится в отпуске. И не по этой ли причине мы наблюдаем гиперактивность пограничников?

Николай Николаевич всегда действует корректно, соблюдая нормы действующего законодательства. И таких фактов безудержного стремления кого-нибудь наказать не наблюдалось. Да, к браконьерам пограничники были беспощадны, это правильно. Но зачем же честных рыбаков пытаться приравнивать к уровню ответственности, которую должны нести браконьеры?»

РИА «Восток-Медиа» продолжает следить за развитием ситуации.