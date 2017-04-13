Во Владивостоке легковушка протаранила грузовик

Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 10:53
Среда обитания: хабаровчане ждут ледохода на Амуре
Среда обитания: хабаровчане ждут ледохода на Амуре
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
С "Тотальным диктантом" справились на пятёрку 57 хабаровчан
С "Тотальным диктантом" справились на пятёрку 57 хабаровчан
"СКА-Хабаровск" вернулся на третью строчку в ФНЛ
"СКА-Хабаровск" вернулся на третью строчку в ФНЛ
В Приморье выбрали самую красивую футбольную болельщицу
В Приморье выбрали самую красивую футбольную болельщицу
Регионы:


Популярное
вчера, 15:31
Мощный циклон накроет Приморье
вчера, 10:57
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 13:01
Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
вчера, 12:08
Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
вчера, 14:03
Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице
вчера, 11:54
Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство

Обсуждаемое
вчера, 13:01
10

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
вчера, 10:57
8

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
вчера, 18:36
7

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 19:11
4

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 21:39
3

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 12:58
2

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
вчера, 15:46
2

"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
сегодня, 09:13
1

В Приморье выбрали самую красивую футбольную болельщицу
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней только что
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1189



Система Orphus

Во Владивостоке легковушка протаранила грузовик

Во Владивостоке легковушка протаранила грузовик
Водитель "Марка" не успел уйти от столкновения
8 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: instagram.com

В минувшую среду столица Приморья отметилась двумя серьёзными авариями с участием грузовиков, сообщает РИА «Восток-Медиа». В обоих случаях они не поделили дорогу с легковыми собратьями.

За минувшие сутки во Владивостоке произошло несколько серьёзных автомобильных аварий. В некоторых из них приняли участие грузовые машины. Так, на перекрёстке улиц Фадеева и Сахалинской столкнулись легковая Toyota Mark X и грузовой Nissan. Как сообщают очевидцы происшествия, грузовик выехал со второстепенной дороги прямо перед легковушкой. Водитель «Марка» просто не смог избежать  столкновения.

Удар пришёлся в задние колёса «Ниссана». В результате грузовик завалился на бок. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

Ещё одно ДТП произошло на подъёме с Луговой площади. Водитель грузовика во время неудачного поворота врезался в припаркованную Toyota Axio. Судя по всему, он просто не рассчитал габариты машины. Кто виноват в данном происшествии, выяснят сотрудники ГИБДД. Не исключено, что водитель легковушки попросту нарушил правила парковки, бросив машину слишком близко к повороту. Помимо этого, во Владивостоке произошло ещё несколько незначительных столкновений между грузовиками и легковушками. Сценарий у всех этих происшествий один – легковые машины пытались проскочить дорогу перед большими собратьями и поплатились за это.


 

В Приморье нередко происходят аварии с участием грузовиков. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о некоторых таких случаях. Одна из наиболее серьёзных аварий произошла в прошлом августе возле города Артёма. Там с трассы вылетел грузовик. По пути он зацепил две легковушки, а сам в результате аварии превратился в груду железа.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru