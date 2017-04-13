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389 зелёных зон Владивостока получили статус неприкосновенности

389 зелёных зон Владивостока получили статус неприкосновенности
Окончательно новый генплан Владивостокской агломерации утвердят в конце года
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке формируется новый генплан города. Он должен быть утверждён к концу нынешнего года. В нём учтут все рекреационные территории, закрепив их неприкосновенность для точечной застройки.

На сегодня во Владивостоке насчитали 389 рекреационных территорий. Провести соответствующий мониторинг поручил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Несколько месяцев специалисты работали с каждым квадратным метром территории, собирали и анализировали предложения жителей города.

Как сообщил заместитель главы региона Эдуард Портнов, зелёные участки площадью от 200 квадратных метров до 20 гектаров в старом генплане находились в статусе, позволявшем застраивать эти территории. В отношении 80 из них даже были выданы разрешения на строительство. Чаще всего предприниматели получали документы и продлевали их в ожидании удачного момента. Однако новый генеральный план Владивостока позволит остановить вал попыток точечной застройки городской среды, все парки, скверы и другие рекреационные территории получат статус территории Р4, запрещающий какое-либо капитальное строительство.

Эдуард Портнов подчеркнул, что новые правила заставят строительное сообщество перестраиваться на комплексное освоение новых территорий и откроют новую веху в жилищном строительстве Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало о громком скандале, связанном с попыткой построить торговый центр на месте единственного сквера в густонаселённом микрорайоне на улице Бестужева. В итоге стройку отменили, а общественность и краевые власти объединились для возрождения сквера.

 
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