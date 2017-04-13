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В Приморье выбрали самую красивую футбольную болельщицу

В Приморье выбрали самую красивую футбольную болельщицу
В это время "Луч-Энергия" сыграл вничью с нижнекамским "Нефтехимиком"
14 минут назад
Спорт | Приморский край
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Фото: fcle.ru, vk.com/fcluchenergy

Приморский футбольный клуб «Луч-Энергия» выбрал самую красивую болельщицу. Титул «Мисс Луч-Энергия» завоевала 19-летняя Анна Масловская. Параллельно этому команда сыграла вничью с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает РИА «Восток-Медиа».

По итогам голосования в социальных сетях клуба из 5 участниц в финал вышли две девушки – Олеся Грузинская и Анна Масловская. Они набрали максимальное количество голосов. Однако победительницу выбирали сами футболисты и тренерский состав штаба. С перевесом всего в несколько голосов лидером стала 19-летняя студентка ДВФУ Анна Масловская. Вторая участница получит от футбольного клуба специальный приз зрительских симпатий.

В конце мая Анна Масловская представит свою любимую команду и регион в финале всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Он состоится 22 - 23 мая в Москве. Призовой фонд финального конкурса включает в себя недельную поездку на двоих на Кипр, а также фотосессию в глянцевом журнале.


Анна Масловская

Между тем пока приморцы выбирали самую красивую болельщицу, «Луч» встретился с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Матч завершился со счётом 1:1. Следующую игру «тигры» проведут в Москве против «Спартака-2».

Суперфиналистка Олеся Грузинская 
 

«Мисс Луч-Энергия» Анна Масловская
 
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