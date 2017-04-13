В Приморье похолодало до -15

Сегодня в Приморье потеплеет, но ненадолго. В край вернулись отрицательные температуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью погодные условия по краю определяла тыловая часть глубокого охотоморского циклона. Местами прошли небольшие осадки, преимущественно в виде снега. В отдельных районах сохранялся сильный свежий ветер. Столбик термометра опустился до −3… −8 градусов, на юге остановился на нуле, а на севере вовсе упал до −15.

Сегодня, 13 апреля, днём синоптические условия изменятся, и осадки прекратятся. С запада к Приморью подойдёт гребень антициклона, на край начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Благодаря этому в крае потеплеет на 1–6 градусов. Максимальная температура воздуха составит +11… +18 градусов, на северо-востоке – от +5 до +10.

В краевом центре сегодня осадков не ожидается. В течение дня воздух прогреется до +10… +13 градусов.

Однако долго радоваться приморцам не придётся. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что к Приморскому краю приближается мощный глубокий циклон. Стихия принесёт в регион интенсивные дожди. Больше всего достанется южным территориям.