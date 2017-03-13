В Приморье по указу Путина сожгли почти 1,5 тонны американского какао

В Приморье уничтожили почти 1,5 тонны американского какао и овощных порошков. Санкционный продукт сгорел в специальной высокотемпературной печи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники владивостокской таможни совместно с приморской транспортной прокуратурой продолжают борьбу с запрещёнными к ввозу в Россию продуктами. Она началась в августе 2014 года по указу президента Владимира Путина.

На этот раз во время таможенного декларирования специалисты обнаружили пакеты с порошками какао, предназначенными для приготовления напитков, и порошками овощей. Все смеси были произведены в США.

По данным представителя владивостокской таможни Павла Тулупова, сотрудники ведомства уничтожили около 1,5 тонны товара – его сожгли высокотемпературной печи на базе комплекса по уничтожению биологических отходов.

Таможенники напоминают, что в соответствии с указом президента запрещён импорт отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, происходящих из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении России.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что около месяца назад в Приморье уничтожили более 9 тонн польских яблок. Санкционный товар на полигоне твёрдых бытовых отходов в Уссурийске раздавил бульдозер.







