Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер

Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 19:26
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров
Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
18

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
11

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 12:45
5

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
час назад
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 139



Система Orphus

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
Современный комплекс хотят собрать за границей и доставить в Приморье в готовом виде
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Китайцы планируют к 2021 году построить во Владивостоке дом-лайнер. Инвесторы хотят собрать современный гостинично-жилой и административный комплекс «Дом в море» за границей, а в Приморье доставить в готовом виде и установить, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации региона, свою идею китайская компания «Шин Криэйшн Холдингс» (Sheen Creation Holdings) озвучила в Хабаровске во время переговоров с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

Китайские бизнесмены заявили, что Владивосток является самым известным российским городом-портом и нуждается в еще большем развитии.

«Надо развивать Владивосток. Нам надо все территории развивать на Дальнем Востоке, но Владивосток имеет стратегическое значение», – отметил Трутнев.

Предполагается, что «Дом в Море» будет иметь форму лайнера и расположится в прибрежной полосе краевого центра. Комплекс включит в себя пятизвездочный отель, торговый центр, спортивно-оздоровительный блок, детский сад, кинотеатры, концертные площадки, бары, рестораны, бассейны, зимний сад, автопарковку и многое другое. Инвесторы считают, что будущий комплекс подойдёт не только для семейного отдыха, но и проведения деловых встреч, размещения  первых лиц компаний и стран. 

Главная особенность дома состоит в том, что его соберут за границей, а во Владивосток доставят в готовом виде. В Приморье рабочие установят сооружение на опоры, предварительно вмонтированные в морское дно. При этом разработкой конструкторской документации авторы займутся вместе с дальневосточным научно-исследовательским институтом морского флота.

Согласно планам бизнесменов отель будет готов уже к 2021 году. Однако авторы идеи столкнулись с некоторыми сложностями. Дело в том, что часть объектов будут размещены на воде, а для этого компании необходимо оформить акваторию в собственность. В свою очередь губернатор Приморья Владимир Миклушевский уже обратился в федеральное агентство водных ресурсов, которое должно эту акваторию предоставить.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru