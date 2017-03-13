Пять владивостокских фотографов сделали выставку приморских пейзажей

В выставочных залах Приморской краевой картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 в марте разместилась коллективная фотовыставка пяти владивостокских мастеров. Их имена хорошо известны многим приморцам по ярким фоторепортажам в онлайновых и печатных СМИ, а также в блогах, которые ведут все участники выставки: Сергей Кирьянов, Сергей Леонов, Алексей Воронин, Павел Ванифатов и Игорь Бессараб.

Идея общей экспозиции под целеполагающим названием «Не край земли, а самое начало» принадлежит заведующему выставочными залами на Партизанском проспекте Сергею Заике. Он признался, что сначала не предполагал делать выставку пятерых фотохудожников, а думал о двух. Однако внутренняя логика экспозиции продиктовала свои условия – никак нельзя было обойти вниманием мастеров, уверенно работающих в жанре пейзажной фотографии и находящихся в одном информационном поле.

Каждый из фотохудожников представил для выставки по 20 снимков – и из них кураторы проекта выбрали лучшие. Зрители могут в мельчайших подробностях разглядеть пейзажи Камчатки, Курил, Сахалина и, конечно, Приморья. Все пять участников – крепкие выносливые путешественники со спортивной подготовкой, свои снимки они зачастую делают в экстремальных по общепринятым меркам условиях. Сергей Кирьянов и Алексей Воронин – заядлые велосипедисты, Игорь Бессараб давно и прочно связан с парусным спортом, Сергей Леонов и Павел Ванифатов – бывалые таёжники. Многие снимки в экспозиции рассказывают о природе заповедников и необжитых людьми местах. Общее в них – красота, которая открывается взгляду настоящего мастера.

Выставка продлится до 9 апреля. Галерея приветствует групповые посещения школьников.