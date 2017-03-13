Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе

Администратор кафе во Владивостоке заплатит штраф за неубранный мусор около заведения. За это же нарушение мэрия оштрафовала 18 дворников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

За прошлую неделю административные комиссии краевого центра рассмотрели 57 протоколов о правонарушениях и выписали штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей. 24 из них пришлись на комиссию по Первомайскому району.

Так, согласно решению членов комиссии, администратору кафе, расположенного по адресу Вилкова, 11в, предстоит заплатить штраф. Речь идёт о 5 тысячах рублей. Попрощаться с деньгами представителю заведения предстоит за неубранный на прилегающей к кафе территории мусор.

Ещё 18 таких же протоколов члены комиссии составили в отношении дворников торговых точек. Каждому из них предстоит выплатить по 1000 рублей штрафа.

Мэрия напоминает, что представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов не перестают следить за соблюдением гражданами и предприятиями административного законодательстве.