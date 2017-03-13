Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе

Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 17:46
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров
Приставы отобрали у хабаровских зоозащитников баннер про живодёров
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
16

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
10

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 16:07
5

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 12:45
3

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 13:11
2

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 139



Система Orphus

Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе

Во Владивостоке оштрафовали популярное кафе
Также с деньгами попрощаются дворники торговых точек
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Администратор кафе во Владивостоке заплатит штраф за неубранный мусор около заведения. За это же нарушение мэрия оштрафовала 18 дворников, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

За прошлую неделю административные комиссии краевого центра рассмотрели 57 протоколов о правонарушениях и выписали штрафов на общую сумму 150 тысяч рублей. 24 из них пришлись на комиссию по Первомайскому району.

Так, согласно решению членов комиссии, администратору кафе, расположенного по адресу Вилкова, 11в, предстоит заплатить штраф. Речь идёт о 5 тысячах рублей. Попрощаться с деньгами представителю заведения предстоит за неубранный на прилегающей к кафе территории мусор.

Ещё 18 таких же протоколов члены комиссии составили в отношении дворников торговых точек. Каждому из них предстоит выплатить по 1000 рублей штрафа.

Мэрия напоминает, что представители административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов не перестают следить за соблюдением гражданами и предприятиями административного законодательстве.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru