Приморцы остались недовольны выпавшим снегом

«Март, что ты делаешь?» - спрашивают жители Приморья и переживают из-за выпавшего снега. При этом часть местных жителей воспользовалась последним шансом слепить снеговиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Публикация от 😈Исаев Юрий😈 (@sibiryak_vl) Мар 12 2017 в 8:07 PDT

Выпавший сегодня с утра снег оставил массу недовольных постов в социальных сетях от жителей Приморского края. Многие надеются на то, что этот снежный циклон станет последним. Несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся снегопаде, большинство приморцев оказались к нему не готовы и даже успели «переобуть» свои автомобили обратно в летнюю резину. Это стало причиной множества аварий и крупных пробок на городских магистралях.

Публикация от наталья Бовкун (@n_bovkun) Мар 12 2017 в 8:10 PDT

Однако, часть жителей очень позитивно отнеслась к осадкам. Приморцы публиковали красивые кадры и лепили снеговиков.

Руками и ногами за хорошую погоду👌 Публикация от Тимошенко Ярослав (@yaroslav_the_king) Мар 12 2017 в 9:19 PDT

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что выпавший снег затруднил движение на дорогах Владивостока. Кроме этого, сегодня жители Приморья не смогли вылететь по нескольким внутрикраевым направлениям. Авиасообщение должно восстановиться завтра в зависимости от погодных условий.

Публикация от "Your Image" Timoshkina Yana (@yana_timoshkina) Мар 12 2017 в 8:25 PDT

Публикация от Наши любимые🏎♥️ (@auto_vdk25) Мар 12 2017 в 8:22 PDT

Публикация от Yana Sokorevich (@yanasokorevich) Мар 12 2017 в 8:40 PDT

Публикация от Надежда (@navitru) Мар 12 2017 в 8:41 PDT

Чебурашку слипли💪🏻😊😀😄 Публикация от Мария (@margo_maria_m) Мар 12 2017 в 8:25 PDT