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По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Полиция ищет очевидцев
только что
Общество | Приморский край
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Фото: dps_vl

По факту аварии со сбитыми пешеходами на Русском острове возле ДВФУ возбуждено уголовное дело. Полиция просит жителей краевого центра помочь в выяснении обстоятельств ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы УМВД России по Владивостоку, уголовное дело возбуждено согласно 1 части 264 статьи Уголовного кодекса России. Речь идёт о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда  здоровью человека.

Авария произошла почти месяц назад, 16 февраля. 46-летняя женщина за рулём Toyota Cami проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила переходивших дорогу людей. В результате пострадали три пешехода – 18-летняя девушка и две 51-летние женщины. Врачи диагностировали у них многочисленные ушибы, переломы и сотрясение головного мозга.

Сейчас полицейские занимаются полным и всесторонним изучением обстоятельств ДТП. Сотрудники ведомства просят всех граждан, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, обратиться управление МВД России по городу Владивостоку по адресу Военное шоссе, 24,  кабинет №312  либо позвонить по телефону +7950292-72-66.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об этой аварии. 16 февраля  легковая машина врезалась в людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Водительница управляла совершенно новым автомобилем. Она стала его владелицей за два дня до происшествия. Жители Владивостока сравнили виновницу аварии с Нонной Лепёхиной.

 
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