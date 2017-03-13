Во Владивостоке прошёл конкурс школьных видеофильмов "Наше кино"

Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 15:07
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
В Хабаровске зоозащитники развернули баннер у здания суда
В Хабаровске зоозащитники развернули баннер у здания суда
На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
Новые экипажи танкистов-биатлонистов ВВО не боятся шишек на голове
Новые экипажи танкистов-биатлонистов ВВО не боятся шишек на голове
Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Регионы:


Популярное
вчера, 17:44
Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
вчера, 15:20
Из-за старой обиды пьяные благовещенцы забили знакомого до смерти

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
12

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
вчера, 17:44
6

Опасный кульбит авто во Владивостоке запечатлела камера
сегодня, 10:27
4

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
вчера, 16:25
2

В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"
сегодня, 10:55
2

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 12:45
2

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 13:11
2

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 13:31
2

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
вчера, 20:28
1

Владимир Маркин объявил войну "информационному шантажу"
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 132



Система Orphus

Во Владивостоке прошёл конкурс школьных видеофильмов "Наше кино"

Во Владивостоке прошёл конкурс школьных видеофильмов "Наше кино"
Свои работы представили ученики из нескольких муниципалитетов Приморья
18 минут назад
Наука и образование | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: magcity74.ru

11 марта на базе владивостокской школы № 80 прошёл фестиваль-конкурс «Наше кино».  Школа организовала его в партнёрстве с «Дальрыбвтузом» и при поддержке городского управления образования.

Организаторам удалось собрать 37 конкурсных работ, сделанных учениками разных школ Приморья в разных номинациях: «Видеофильмы в учебном процессе», «Здоровый образ жизни», «Экология», «Мир вокруг нас». Среди лучших оказались видеофильмы учеников владивостокской школы № 81, гимназии № 2, школы села Чернышевка Анучинского района. Отличились и ребята из 80-й школы, базовой площадки фестиваля: жюри присудило первое место в номинации «Экология» работе пятиклассницы Анны Нескородьевой «Островной ботанический сад», а в других номинациях призовые места заслужили фильм Святослава Москаленко «Одеть или надеть?» и фильм Яны Астаховой об «Артеке». Девочка побывала в этом знаменитом детском центре, получив путёвку от краевого департамента образования и науки в награду за успехи в учёбе и общественную активность. РИА «Восток-Медиа» рассказывало о том, что приморские школьники два года назад начали выезжать на отдых в Крым по краевым путёвкам.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» учитель русского языка школы № 80 Елена Журавлёва, фестиваль видеофильмов – не единственный в цикле аналогичных конкурсов, задуманных школой совместно с «Дальрыбвтузом». В декабре и феврале вуз и школа проводили конкурсы для школьников, увлечённых информационными технологиями. В апреле запланирован межшкольный конкурс «Слово – великая сила», где жюри будет оценивать работы школьных редколлегий. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru