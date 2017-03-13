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В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
Горожане вновь пострадали из-за игнорирования ПДД
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жителям Владивостока, припарковавшим сегодня свои автомобили в центре, в непредназначенных для этого местах, придётся забирать транспорт со штрафстоянки. Сотрудники ГИБДД из недели в неделю ловят нарушителей на одних и тех же местах, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 13 марта, в центре Владивостока вновь прошла эвакуация неправильно припаркованных машин. Как обычно, представители ДПС отправились на Светланскую, где граждане традиционно оставляют свои автомобили, несмотря на знаки и горький опыт.


 

Кроме этого несколько машин убрали с поворота к кинотеатру «Океан», где неачинается улица Набережная. Этот участок является особенно сложным: из-за водителей, которые игнорируют знаки, там не может проехать крупногабаритный транспорт.

Данный участок представители ГИБДД «очищают» иногда по несколько раз за неделю. При этом горожане упорно продолжают парковать там свой транспорт.

Инспектор имеет право увезти транспорт на штрафстоянку в том случае, если автомобиль находится в неположенном месте, автомобилист пьян, у водителя нет документов на авто и водительского удостоверения, а также в случае неисправности машины. 


 

 

 
 
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